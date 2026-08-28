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Gianluca Minchiotti

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Juventus sorprende: pide a Miranda al Bolonia

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Para la operación podría ser decisiva la posición de Juan Cabal

La Juventus sigue moviéndose en el mercado en busca de refuerzos para la defensa y, en las últimas horas, habría llamado a la puerta del Bolonia por Juan Miranda. La información ha sido relanzada esta mañana por Il Resto del Carlino, que habla de un interés surgido rápidamente por parte de la directiva de la Juventus por el lateral español de la generación de 2000.


Miranda, llegado al Bolonia en el verano de 2024, está vinculado al club rossoblù por un contrato hasta el 30 de junio de 2028. Un vínculo largo que sitúa al Bolonia en una posición de fuerza en la negociación, sobre todo teniendo en cuenta la voluntad del club de no desprenderse fácilmente de sus jugadores más importantes. Sin embargo, la Juventus ya habría identificado la posible fórmula para intentar convencer al club emiliano.

  • EL FACTOR CABAL

    Después de cerrar la operación por Jhon Lucumí, la Juventus habría puesto sobre la mesa un intercambio con Juan Cabal, acompañado de una compensación económica a favor del Bolonia. La cifra contemplada rondaría entre los 5 y los 7 millones de euros, con el club de Casteldebole llamado por tanto a valorar una operación que garantizaría tanto un nuevo refuerzo en defensa como un importante componente económico.


    El principal nudo, al menos en esta fase, afecta precisamente a Cabal. El defensa colombiano, según lo informado, habría expresado su negativa a recalar en Bolonia, complicando inevitablemente los planes de la Juventus. Su postura, sin embargo, podría cambiar en los próximos días, también a la luz de las jerarquías dentro de la plantilla de la Juventus.


    La partida por Miranda, por tanto, no ha hecho más que empezar. Por un lado está una Juventus que intenta construir una solución sostenible a través de una contrapartida técnica y una compensación; por otro, un Bolonia que puede apoyarse en la duración del contrato del español y en su propia posición negociadora. La posible inclusión de Cabal representa por ahora la variable decisiva para entender si la operación podrá realmente despegar.

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