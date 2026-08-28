La Juventus sigue moviéndose en el mercado en busca de refuerzos para la defensa y, en las últimas horas, habría llamado a la puerta del Bolonia por Juan Miranda. La información ha sido relanzada esta mañana por Il Resto del Carlino, que habla de un interés surgido rápidamente por parte de la directiva de la Juventus por el lateral español de la generación de 2000.
Miranda, llegado al Bolonia en el verano de 2024, está vinculado al club rossoblù por un contrato hasta el 30 de junio de 2028. Un vínculo largo que sitúa al Bolonia en una posición de fuerza en la negociación, sobre todo teniendo en cuenta la voluntad del club de no desprenderse fácilmente de sus jugadores más importantes. Sin embargo, la Juventus ya habría identificado la posible fórmula para intentar convencer al club emiliano.