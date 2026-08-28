Después de cerrar la operación por Jhon Lucumí, la Juventus habría puesto sobre la mesa un intercambio con Juan Cabal, acompañado de una compensación económica a favor del Bolonia. La cifra contemplada rondaría entre los 5 y los 7 millones de euros, con el club de Casteldebole llamado por tanto a valorar una operación que garantizaría tanto un nuevo refuerzo en defensa como un importante componente económico.





El principal nudo, al menos en esta fase, afecta precisamente a Cabal. El defensa colombiano, según lo informado, habría expresado su negativa a recalar en Bolonia, complicando inevitablemente los planes de la Juventus. Su postura, sin embargo, podría cambiar en los próximos días, también a la luz de las jerarquías dentro de la plantilla de la Juventus.





La partida por Miranda, por tanto, no ha hecho más que empezar. Por un lado está una Juventus que intenta construir una solución sostenible a través de una contrapartida técnica y una compensación; por otro, un Bolonia que puede apoyarse en la duración del contrato del español y en su propia posición negociadora. La posible inclusión de Cabal representa por ahora la variable decisiva para entender si la operación podrá realmente despegar.