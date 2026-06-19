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CM grafica Juventus Sorloth
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus: Sorloth sube de precio; compite con el Fenerbahce y busca alternativas

Juventus
Atlético Madrid
A. Soerloth
Fichajes

Se complican las negociaciones entre la Juventus y el Atlético de Madrid por Sorloth

La Juventus tiene un rival en la puja por Alexander Sorloth: el Fenerbahce turco, según Nicolò Schira. Esta competencia favorece al Atlético deMadrid, que puede subir aún más el precio del delantero noruego nacido en 1995.


Antes del cambio de director general en la Juventus —de Damien Comolli a Giovanni Carnevali—, el club italiano ya había alcanzado un principio de acuerdo con el jugador, incluso con una llamada entre Sorloth y Luciano Spalletti. Carnevali heredó de Comolli la negociación con el Atlético: aún no hay acuerdo y la diferencia es amplia, pues los colchoneros piden 35 millones y la Juve ofrece 25. La operación sigue estancada, pese a que el noruego prometió noticias antes del Mundial, que Noruega inició con un 4-1 a Irak. En paralelo, Juve y Atlético aún no hallan fórmula para Nico González, quien por ahora volverá a Turín.


  • LAS ALTERNATIVAS

    Las negociaciones están paralizadas. El Atlético puede elevar sus pretensiones, mientras que la Juventus de Carnevali muestra menos entusiasmo que la de Comolli. Mientras tanto, se descarta reabrir las negociaciones con Dusan Vlahovic para renovar su contrato, que vence el 30 de junio (su petición económica supera las posibilidades de la Juve, sea con Comolli o con Carnevali como director general). Por ello, la Juventus explora otras opciones y mantiene abiertas varias vías de negociación. Una opción es el posible regreso de Randal Kolo Muani (1998), del París Saint-Germain y cedido al Tottenham hasta 2026, y el nuevo nombre es Santiago Castro (2004), argentino del Bolonia.


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