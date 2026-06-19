La Juventus tiene un rival en la puja por Alexander Sorloth: el Fenerbahce turco, según Nicolò Schira. Esta competencia favorece al Atlético deMadrid, que puede subir aún más el precio del delantero noruego nacido en 1995.





Antes del cambio de director general en la Juventus —de Damien Comolli a Giovanni Carnevali—, el club italiano ya había alcanzado un principio de acuerdo con el jugador, incluso con una llamada entre Sorloth y Luciano Spalletti. Carnevali heredó de Comolli la negociación con el Atlético: aún no hay acuerdo y la diferencia es amplia, pues los colchoneros piden 35 millones y la Juve ofrece 25. La operación sigue estancada, pese a que el noruego prometió noticias antes del Mundial, que Noruega inició con un 4-1 a Irak. En paralelo, Juve y Atlético aún no hallan fórmula para Nico González, quien por ahora volverá a Turín.



