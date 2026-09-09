Con la larga ausencia de Manuel Locatelli, en la Juventus se hace necesario identificar a un nuevo capitán. El centrocampista de la Juventus fue operado en Lyon para la sutura del menisco externo de la rodilla derecha y debería volver a estar disponible solo a comienzos de la primavera. En consecuencia, a partir del desplazamiento del domingo por la noche contra el Sassuolo, el brazalete debería pasar al brazo de Gleison Bremer.





La elección del defensa brasileño parece casi natural, según informa La Gazzetta dello Sport. Además de su indudable valor técnico y la gran profesionalidad demostrada a lo largo de los años, Bremer ya ocupa una posición importante en la jerarquía del vestuario. En la pasada temporada solo fueron tres los jugadores que llevaron el brazalete de la Juventus y Locatelli, cuando fue titular, lo llevó prácticamente siempre. En su ausencia, en cambio, la tarea recayó en cuatro ocasiones precisamente en Bremer y en dos en Kenan Yildiz, también él fuera por lesión, hasta principios de noviembre.





El 'vice' de Bremer podría ser Weston McKennie, que, sin embargo, antes deberá recuperarse de la sobrecarga muscular que le hizo perderse los partidos contra Parma y Milan.







