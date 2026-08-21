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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, se desbloquea el traspaso de Perin al Palermo

Juventus
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M. Perin
Palermo

Se desbloquea la negociación para el traspaso del portero de la Juventus al club siciliano

Las negociaciones entre el Palermo y Mattia Perin se desbloquean y ahora avanzan con rapidez. Lo revela Matteo Moretto, según el cual durante la noche se habrían producido contactos intensos entre el agente del portero, Alessandro Lucci, y la Juventus, para rebajar las pretensiones económicas del club turinés.


La Juventus está dispuesta a dejar salir a Perin en condiciones ventajosas, también como gesto de agradecimiento hacia un futbolista con el que existe un vínculo profundo, escribe Moretto.


Ahora Palermo y Juventus están en contacto constante para llegar al cierre definitivo.

  • ¿Y Di Gregorio?

    Seguiría luego en el aire, en lo que respecta a la situación de los porteros de la Juventus, el perfil de Michele Di Gregorio. En caso de que también se fuera él, como suplente de Vicario la Juventus estaría pensando en Mandas, de la Lazio.


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