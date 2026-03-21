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CM Grafica Juventus Sassuolo LIVE Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Gabriele Stragapede

Traducido por

Juventus-Sassuolo EN DIRECTO 1-0: ¡Yildiz! Thuram lo intenta

Sigue la retransmisión en directo de la carrera.

El Juventus-Sassuolo (sábado 21 de marzo, con inicio a las 20:45) es un partido correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A.

Tras la victoria por 1-0 a domicilio ante el Udinese, los bianconeri llegan a este partido en quinta posición de la clasificación con 53 puntos, 15 más que los neroverdi, que vienen de caer por 1-0 en casa ante el Bolonia.

En el Stadium de Turín arbitrará Marchetti, asistido por Costanzo y Bianchini, con Allegretta como cuarto árbitro, y Abisso y Camplone al VAR.

Atención a las tarjetas: Kelly y McKennie están amonestados por un lado; Muric, Doig y Fadera por el otro.

En la próxima jornada, el Sassuolo recibe al Cagliari en el partido adelantado del sábado por la tarde, mientras que la Juventus vuelve a jugar en casa contra el Genoa el lunes de Pascua.

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  • ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO

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  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    17' - Thuram, tras una internada por el centro, se planta en el área y ve cómo Muric desvía su disparo a córner

    14' - ¡GOL DE LA JUVENTUS! Perin lanza un pase largo inmediato que encuentra a Conceicao en profundidad. El portugués se planta ante García y se la pasa perfectamente a Yildiz, que remata de primera y batió a Muric.

    3' - Locatelli se eleva sin oposición en el centro del área y remata de cabeza, pero Muric desvía el balón por encima del larguero.

  • EL MARCADOR

    JUVENTUS-SASSUOLO 1-0


    GOLES: 14' Yildiz (J)

    JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceiçao, Boga, Yildiz. Entrenador: Spalletti.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, García; Vranckx, Koné; Berardi, Volpato, Bakola; Pinamonti. Entrenador: Grosso.


    ÁRBITRO: Marchetti

    AMONESTADOS: -

    EXPULSADOS: -

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