El director general, Giovanni Carnevali, negocia con el entorno del portero argentino para cerrar su fichaje a finales de julio. Al jugador le ofrecerían un contrato de tres años, a 5 millones por temporada más bonificaciones.





El guardameta, que ya quería dejar el Birmingham el pasado verano, ve con buenos ojos recalar en Turín atraído por el proyecto de Luciano Spalletti, quien lo considera su primera opción bajo los palos por su nivel internacional y liderazgo en el vestuario.



