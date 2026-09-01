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CM grafica Sarr Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, oficial: Sarr llega cedido desde el Tottenham. Las condiciones para la compra definitiva

Juventus
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P. Sarr

Depositado en la Liga el contrato para la adquisición en calidad de cesión del senegalés

La Juventus ha depositado en la Lega Serie A el contrato para la llegada a título temporal desde el Tottenham del centrocampista senegalés de la clase 2002 Pape Matar Sarr.

  • LA FÓRMULA

    Sarr pasa del Tottenham a la Juventus en calidad de cedido por unos dos millones de eurosmás otros veintisiete por la opción de compra. Una opción de compra que está condicionada a dos factores: la clasificación de la Juventus para la Champions League o la Europa League (no se contempla la Conference League), y el 50% de los partidos disponibles en todas las competiciones de esta temporada jugados por Sarr.


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  • QUIÉN ES

    Nacido en 2002, Pape Matar Sarr cumplirá 24 años a mediados de septiembre. Es senegalés, pero juega en Europa desde hace ya algunos años: primero en Francia y después en Inglaterra.


    El Metz fue quien lo llevó a Europa desde el Generation Foot en 2020. Allí Sarr creció y en su primera temporada en la Ligue 1 marcó 3 veces en 22 partidos y jugó todavía más en la segunda: 33 veces, con un gol y tres asistencias en su haber.


    En el verano de 2022 llegó la llamada del Tottenham, donde inicialmente Sarr encontró muy poco espacio. En las tres temporadas siguientes, sin embargo, el joven senegalés se convirtió en una pieza importante de los Spurs tanto en la Premier League como en Europa, incluida la trayectoria que en 2025 llevó a los ingleses a triunfar en la Europa League: allí Pape sumó 13 partidos y marcó dos goles.






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