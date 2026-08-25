Como se lee en la web oficial de la Juventus, "Kamil Grabara es un nuevo portero de la Juventus y llega cedido por el Wolfsburgo hasta el 30 de junio de 2027".





La nota prosigue: "Un nuevo refuerzo bajo palos para la Juventus: el guardameta nacido en Polonia en enero de 1999 se formó futbolísticamente en la cantera del Ruch Chorzow. En 2016 pasó al Liverpool, club en el que militó en las categorías inferiores antes de sumar sus primeras experiencias entre los profesionales en sus cesiones al Aarhus y al Huddersfield.





En enero de 2021 llegó al Copenhague, una etapa rica en éxitos en la que conquistó dos ligas danesas y una Copa de Dinamarca, encontrando también su debut en la Champions League. En el verano de 2024 se produjo su traspaso al Wolfsburgo, camiseta con la que se consolidó como titular acumulando 63 partidos en la Bundesliga.





Una aventura en la Juventus que Grabara está listo para vivir de la mejor manera posible: ¡bienvenido, Kamil!".