La Juventus no volverá al mercado. La decisión ya está tomada: Juventus no pescará en la lista de agentes libres para sustituir al centrocampista ex del Niza, que se verá obligado a mantenerse alejado de los terrenos de juego hasta 2027. Sobre los plazos exactos se sabrá más después de la operación de hoy en Lyon: el francés pasará por el quirófano con Bertrand Sonnery Cottet, el especialista en rodillas que en las últimas temporadas operó a Gleison Bremer (cruzado y menisco) y a Federico Gatti (menisco). La terapia conservadora no ha dado los resultados esperados, Thuram será operado de la rodilla para resolver el síndrome femoropatelar que le atormenta desde el final del pasado campeonato y que nunca desapareció del todo en los últimos meses.
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Juventus: ningún jugador libre, Khéphren Thuram no será sustituido
También está Owusu
La Juventus se siente cubierta en el centro del campo, sobre todo después de la llegada desde el Tottenham de Pape Sarr. El senegalés se suma a una línea que también incluye a Locatelli, Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie y el joven Owusu del NexGen, al que Spalletti ha hecho jugar durante la pretemporada.
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