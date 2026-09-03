La Juventus no volverá al mercado. La decisión ya está tomada: Juventus no pescará en la lista de agentes libres para sustituir al centrocampista ex del Niza, que se verá obligado a mantenerse alejado de los terrenos de juego hasta 2027. Sobre los plazos exactos se sabrá más después de la operación de hoy en Lyon: el francés pasará por el quirófano con Bertrand Sonnery Cottet, el especialista en rodillas que en las últimas temporadas operó a Gleison Bremer (cruzado y menisco) y a Federico Gatti (menisco). La terapia conservadora no ha dado los resultados esperados, Thuram será operado de la rodilla para resolver el síndrome femoropatelar que le atormenta desde el final del pasado campeonato y que nunca desapareció del todo en los últimos meses.



