Ya está en la recta final la negociación entre la Juventus y el Besiktas por el traspaso de Fabio Miretti a Turquía. El club de Vincenzo Italiano ya ha alcanzado de hecho un acuerdo con el centrocampista y se prepara para formalizar en las próximas horas la última oferta a la Juventus, con el objetivo de dejar el acuerdo por escrito.





La fórmula sobre la mesa es la de una cesión con opción de compra, que podría convertirse en obligatoria al cumplirse determinadas condiciones. La luz verde, por tanto, está cada vez más cerca, según Gazzetta.it.