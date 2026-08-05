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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, lo mejor y lo peor: ¡Zhegrova, qué gol! David, suspendido

Juventus
Serie A
E. Zhegrova
J. David

Los aprobados y los suspensos del equipo de Spalletti en el partido ganado ante el Chelsea


En Hong Kong, el amistoso entre la Juventus de Luciano Spalletti y el Chelsea de Xabi Alonso termina con un resultado de 1-0 a favor del equipo turinés, gracias a un gol de Edon Zhegrova.


A continuación, los aprobados y los suspensos en las filas de la Juventus (hoy con camiseta rosa y pantalón y medias negras).


  • TOP - ZHEGROVA

    No empieza demasiado bien: le falta un control y pierde el balón también por la finta involuntaria de un compañero de equipo, luego se empeña en un segundo regate después de que con el primero ya se había zafado, y pone el balón al centro, pero para entonces sus compañeros ya se habían ido demasiado adelante. Luego se rehace con un gol bellísimo: a pase de Yildiz, el kosovar desbloquea el marcador con un zurdazo con efecto que se cuela junto al segundo palo. El gol lo impulsa y en el transcurso de su partido ofrece jugadas que por fin combinan la calidad técnica con la eficacia.


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  • BOGA

    Se hace notar en la primera parte con buenos movimientos y con un par de remates, uno de los cuales lo detiene bien Sánchez.



  • CAMBIASO

    En la primera parte del partido es el más activo entre los jugadores de la Juventus, ofreciéndose con continuidad y calidad por la banda derecha y, al mismo tiempo, cubriendo bien su zona del campo en fase defensiva.


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  • FLOP - MILIK

    Le cuesta más que a sus compañeros encontrar el ritmo de partido, a menudo llega tarde a las indicaciones de sus compañeros, como en un toque de Miretti en la primera parte. Lo intenta desde lejos, el disparo no se va fuera por mucho, pero no basta.


  • DOUGLAS LUIZ

    El brasileño se esfuerza, y ha declarado su intención de quedarse en la Continassa, pero por ahora su rendimiento no es el que exige Spalletti: el ritmo es pausado, las verticalizaciones son casi inexistentes.


  • DAVID

    Permanece en el campo pocos minutos, y Spalletti en el pospartido explica el porqué: «David tenía que jugar unos treinta minutos. Al final preferí meterlo enseguida en el ritmo del partido en lugar de esperar al final. Si luego, en el último cuarto de hora, existe el riesgo de hacerle jugar demasiados minutos, se le vuelve a sustituir. Son situaciones normales en este periodo de la temporada y se pueden gestionar en un sentido o en otro». Lo cierto es que los pocos minutos del canadiense no pasarán a la historia: actuación discreta, y en la única ocasión en la que se libera y habría tenido la oportunidad de chutar a puerta, intenta en cambio poner el balón al medio. A Spalletti no le gusta.


  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Chelsea-Juventus 0-1


    Goles: 68' Zhegrova


    Chelsea (4-2-3-1): Sanchez (46' Penders); Palestra (65' Adarabioyo), Tosin (46' Sarr), Fofana (66' Subuloye), Hato (66' Anselmino), Nicoll-Jazuli (67' Lavia), Caicedo (66' Essugo), Quenda (46' Estevao), Joao Pedro (66' Delap), Gittens (65' Satpaev); Welbeck (46' Jackson, 82' Mudryk). Entr. Xabi Alonso.


    Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio (46' Perin); Kalulu (63' Cabal), Gatti (75' Rugani), Kelly, Celik; Locatelli (46' Bremer), Douglas Luiz (63' Yildiz); Boga (46' Zhegrova), Miretti (63' Koopmeiners), Cambiaso (46' Owusu, 75' Arthur); Milik (46' David, 75' Durmisi). Entr. Spalletti.


    Amonestados: Douglas Luiz (J), Caicedo (C), Gatti (J), Bremer (J), Lavia (C)


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