Jonathan David pasa de la Juventus al Atlético de Madrid: según informa Fabrizio Romano, se ha alcanzado un acuerdo verbal entre la Juventus y el Atlético de Madrid. La fórmula es la de un préstamo inicial con opción de compra fijada en 25 millones por el delantero canadiense, que se dispone a unirse al Atlético. El club español se hará cargo de más del 50% del salario.





LA OPERACIÓN, CERRADA POR LA MAÑANA

La Juventus y el Atlético de Madrid han estado en contacto continuo por Jonathan David, delantero canadiense nacido en 2000 que está a punto de salir de la Continassa después de una temporada decepcionante y un inicio del 2026-27 en la misma línea que el anterior (en el partido del sábado contra el Parma, David fue silbado con fuerza en el momento en que fue sustituido por Nico González).





Después de la oferta oficial presentada por el Atlético de Madrid durante la jornada del domingo, para una operación de cesión con opción de compra, los contactos entre la directiva de la Juventus, con el consejero delegado Giovanni Carnevali y el director deportivo Frederic Massara, han continuado también hoy de manera positiva.





El canadiense nacido en 2000, que tiene un sueldo importante de 6 millones de euros netos por temporada hasta el próximo 30 de junio de 2030, ya había dado luz verde al traspaso al equipo del Cholo Simeone, y estaba esperando a que las partes encontraran un acuerdo que pudiera arreglar la situación y satisfacer a todas las partes implicadas. Según Marca, David está cada vez más cerca del Atlético de Madrid.



