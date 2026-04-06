A pocos meses del final de la temporada, los clubes están empezando a planificar sus estrategias de mercado. Se han establecido los primeros contactos con los jugadores en el punto de mira, con el objetivo de adelantarse a otros clubes y adelantarse a la competencia. La Juventus, en este sentido, está echando un vistazo en busca de alguna oportunidad de mercado a bajo coste. Según informa Sky Sport, los bianconeri han sondeado a Darwin Núñez, quien en su primera temporada en Arabia Saudí con el Al Hilal no ha convencido del todo y podría regresar a Europa este verano. La Juve ha realizado una primera solicitud de información al club árabe, para luego decidir si profundizar en las conversaciones o pasar a otros objetivos. Ya en verano los bianconeri habían pensado en el delantero uruguayo, que también había sido una opción del Nápoles antes de cerrar el fichaje de Lucca.
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Juventus, interés por Darwin Núñez, del Al-Hilal
CONTACTO TAMBIÉN PARA BERNARDO SILVA
Entre los perfiles más seguidos se encuentra el de Bernardo Silva; al portugués le expira el contrato con el Manchester City, que ya le ha comunicado que su renovación no entra en los planes futuros del club. Al final de la temporada, por lo tanto, sus caminos se separarán, y los bianconeri están empezando a moverse para ver si y cuándo intentar dar un paso al frente. Además de los bianconeri, a día de hoy, hay también algunos clubes de la Saudi Pro League y de la MLS interesados en Bernardo Silva, dispuestos a ofrecerle un salario incluso superior al que cobra en Inglaterra (unos 10 millones de euros netos, una cifra importante para el presupuesto de la Juve).
OTROS OBJETIVOS
En un mercado en el que podrían surgir oportunidades importantes a coste cero, la Juve ha incluido en su lista al defensa central argentino del Bournemouth Marcos Senesi, con quien ya ha habido algunos contactos, y al austriaco Xaver Schlager, del Leipzig, por quien ya se interesaron en enero, cuando el precio de salida era de 10 millones de euros. En el centro del campo, el nombre a marcar en rojo es el de Franck Kessié, cuyo contrato con el Al-Ahli expira y que es la primera alternativa real a Sandro Tonali, del Newcastle. Entre los jugadores que pueden quedar libres al final de la temporada, también se ha relacionado a los bianconeri con Celik, de la Roma, y Lewandowski, del Barcelona.