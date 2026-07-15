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Spalletti Milan JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus incorpora a Simone Beccaccioli al equipo técnico de Luciano Spalletti

Juventus
Fichajes
L. Spalletti

El cuerpo técnico de la Juventus se completa con un nuevo colaborador de Spalletti.

Según Romeo Agresti, la Juventus incorpora a Simone Beccaccioli al cuerpo técnico de Luciano Spalletti. Ya trabajó con él y ganó la liga con el Nápoles en 2022-23. Beccaccioli es analista de partidos y colaborador técnico.

  • Con las llegadas de Giovanni Carnevali y Frederic Massara, ya están cerrados tanto el cuerpo técnico de Spalletti como la directiva. Ahora el club solo debe abrir el mercado de fichajes, que por ahora solo incluye a Jeff Ekhator.

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