¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

Traducido por

Juventus, idea low cost para la banda: aparece Mahele

Juventus
Fichajes
Wolfsburgo
J. Maehle

El mercado de la Juventus aún no ha terminado. Antes del cierre, previsto para el 1 de septiembre, Carnevali y Massara quieren completar la plantilla. Hace falta un nuevo delantero centro, que pueda tener características distintas a las de Kolo Muani, del mismo modo que no se descarta la incorporación de un lateral, que pueda jugar en ambas bandas. En este sentido, La Gazzetta dello Sport da un nuevo nombre: Joakim Mahele, lateral danés nacido en 1997, con contrato con el Wolfsburgo hasta 2027, ha entrado en el punto de mira de la Juventus.

  • CUÁNTO CUESTA Y CUÁNTO GANA

    El ex del Atalanta ya conoce la Serie A: ha jugado 80 veces en ella, con 4 goles y 6 asistencias. Es un jugador experimentado, que querría dejar el Wolfsburg, descendido la pasada temporada a la Bundesliga 2. La operación, sobre el papel, es viable como fichaje low cost (el Wolsfsburg no puede exagerar con sus exigencias) o bien como cesión, pero en ese caso Maehele debe renovar el contrato que expira en 2027. Su salario, con el club de Volkswagen, es de unos 1,9 millones de euros por temporada. Sobre Maehle existe un fuerte interés del Olympiacos

    • Anuncios

  • Del Wolfsburgo ya ha llegado Grabara

    Ayer llegó oficialmente desde el Wolfsburgo el suplente de Vicario. Carnevali y Massara cerraron la llegada de Kamil Grabara en calidad de cedido con opción de compra por una cifra total de 12 millones de euros. En la última temporada, el portero polaco sumó 37 apariciones con la camiseta del Wolfsburgo en todas las competiciones y encajó 71 goles. Fueron 4, en cambio, las porterías a cero.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Bundesliga II
Karlsruher SC crest
Karlsruher SC
KSC
Wolfsburgo crest
Wolfsburgo
WOB
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR