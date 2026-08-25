Juventus, idea low cost para la banda: aparece Mahele

El ex del Atalanta ya conoce la Serie A: ha jugado 80 veces en ella, con 4 goles y 6 asistencias. Es un jugador experimentado, que querría dejar el Wolfsburg, descendido la pasada temporada a la Bundesliga 2. La operación, sobre el papel, es viable como fichaje low cost (el Wolsfsburg no puede exagerar con sus exigencias) o bien como cesión, pero en ese caso Maehele debe renovar el contrato que expira en 2027. Su salario, con el club de Volkswagen, es de unos 1,9 millones de euros por temporada. Sobre Maehle existe un fuerte interés del Olympiacos