El mercado de la Juventus aún no ha terminado. Antes del cierre, previsto para el 1 de septiembre, Carnevali y Massara quieren completar la plantilla. Hace falta un nuevo delantero centro, que pueda tener características distintas a las de Kolo Muani, del mismo modo que no se descarta la incorporación de un lateral, que pueda jugar en ambas bandas. En este sentido, La Gazzetta dello Sport da un nuevo nombre: Joakim Mahele, lateral danés nacido en 1997, con contrato con el Wolfsburgo hasta 2027, ha entrado en el punto de mira de la Juventus.
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Juventus, idea low cost para la banda: aparece Mahele
CUÁNTO CUESTA Y CUÁNTO GANA
El ex del Atalanta ya conoce la Serie A: ha jugado 80 veces en ella, con 4 goles y 6 asistencias. Es un jugador experimentado, que querría dejar el Wolfsburg, descendido la pasada temporada a la Bundesliga 2. La operación, sobre el papel, es viable como fichaje low cost (el Wolsfsburg no puede exagerar con sus exigencias) o bien como cesión, pero en ese caso Maehele debe renovar el contrato que expira en 2027. Su salario, con el club de Volkswagen, es de unos 1,9 millones de euros por temporada. Sobre Maehle existe un fuerte interés del Olympiacos
Del Wolfsburgo ya ha llegado Grabara
Ayer llegó oficialmente desde el Wolfsburgo el suplente de Vicario. Carnevali y Massara cerraron la llegada de Kamil Grabara en calidad de cedido con opción de compra por una cifra total de 12 millones de euros. En la última temporada, el portero polaco sumó 37 apariciones con la camiseta del Wolfsburgo en todas las competiciones y encajó 71 goles. Fueron 4, en cambio, las porterías a cero.
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