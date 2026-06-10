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Juventus: Francisco Conceição marca con Portugal

Juventus
C. Conceicao
Portugal
Portugal vs Nigeria
Nigeria
Amistosos

El extremo de la Juventus sale desde el banquillo y decide el partido amistoso contra Nigeria.

Portugal vence 2-1 a Nigeria en un partido amistoso.


En el Estadio Dr. Magalhaes Pessoa de Leiria, los locales se adelantaron en el minuto 23 con gol de Pedro Neto (Chelsea), tras pase de Diogo Dalot (Manchester United).


Quince minutos después, Akor Adams, tras asistencia de Dele-Bashiru, de la Lazio, empata para Nigeria.


En la reanudación, el técnico Roberto Martínez introdujo a João Cancelo y Francisco Conceição, quienes elaboraron la acción del tanto de la victoria, obra del extremo de la Juventus.


  • Portugal está en el Grupo K con Colombia, la República Democrática del Congo y Uzbekistán, cuyo entrenador es Fabio Cannavaro.

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