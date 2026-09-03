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Destiny Onoguekhan ElimoghaleGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Elimoghale: «Mi objetivo es el Balón de Oro»

Juventus
Juventus Next Gen
D. Elimoghale
Serie A

Habla el talento de la generación 2009 de la Juventus y de la selección italiana sub-19

Destiny Elimoghale, talento de la generación 2009 de la Juventus Next Gen, habla en VivoAzzurro: "Aspiro a debutar en la Serie A, estoy intentando mejorar ciertos aspectos. Hasta hace poco seguía jugando como un niño, demasiado ligero. Estoy entendiendo que el fútbol de los mayores es más duro y difícil, y estoy tratando de adaptarme a su estilo de juego".


Sobre Italia (debutó con la sub-19): "Para mí vestir la camiseta de la selección es un honor, representa a toda Italia. Por esta camiseta debes darlo todo en cada entrenamiento y, fuera del campo, debes mostrar respeto. Las primeras experiencias fueron bonitas, pero difíciles, dado que jugamos contra selecciones extranjeras".


  • «¿OBJETIVO? EL BALÓN DE ORO»

    Por último: "¿Mi objetivo? Ganar el Balón de Oro, y después asegurar el bienestar de mi familia, mis padres, mi hermana y hacer felices a todos, porque siempre me han ayudado y haré todo lo posible para hacer que estén contentos y orgullosos de mí".

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