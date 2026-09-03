Juventus, Elimoghale: «Mi objetivo es el Balón de Oro»

Destiny Elimoghale, talento de la generación 2009 de la Juventus Next Gen, habla en VivoAzzurro: "Aspiro a debutar en la Serie A, estoy intentando mejorar ciertos aspectos. Hasta hace poco seguía jugando como un niño, demasiado ligero. Estoy entendiendo que el fútbol de los mayores es más duro y difícil, y estoy tratando de adaptarme a su estilo de juego".
Sobre Italia (debutó con la sub-19): "Para mí vestir la camiseta de la selección es un honor, representa a toda Italia. Por esta camiseta debes darlo todo en cada entrenamiento y, fuera del campo, debes mostrar respeto. Las primeras experiencias fueron bonitas, pero difíciles, dado que jugamos contra selecciones extranjeras".