¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Nico Gonzalez Juventus ParmaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, el desahogo de Nico González: "¿Cuándo he dicho que quiero irme?"

Juventus
Nico González

El argentino escribe en las redes sociales tras su entrada decisiva para la victoria de la Juventus contra el Parma

Nico González, protagonista en la Juventus, en el campo y en las redes sociales. El argentino, cuya entrada desde el banquillo en la segunda parte fue decisiva para la victoria contra el Parma el sábado por la noche, escribió en una historia de Instagram:


«Estoy cansado, ¿cuándo he dicho que quiero irme? ¿Ha salido de mi boca? Si no te gusto no es un problema mío, simplemente tendrás que soportarme».


Un desahogo respecto a los rumores y a los comentarios en las redes sociales, que lo señalaban como deseoso de dejar de nuevo la Juventus para volver al Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

  • LA SITUACIÓN

    A día de hoy, a poco más de 24 horas del cierre del mercado, el argentino nacido en 1998 se presenta de hecho como un nuevo fichaje para Juventus. Luciano Spalletti nunca ha ocultado su aprecio y su voluntad de tenerlo a su disposición en la plantilla de Juventus para la temporada 2026-27, mientras que el club, en la figura del consejero delegado Giovanni Carnevali, siempre fue claro desde el inicio del mercado: Gonzalez solo saldrá ante una oferta de compra a título definitivo de al menos 30 millones de euros. Una oferta que nunca llegó.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
AC Milán crest
AC Milán
MIL