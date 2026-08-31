Nico González, protagonista en la Juventus, en el campo y en las redes sociales. El argentino, cuya entrada desde el banquillo en la segunda parte fue decisiva para la victoria contra el Parma el sábado por la noche, escribió en una historia de Instagram:





«Estoy cansado, ¿cuándo he dicho que quiero irme? ¿Ha salido de mi boca? Si no te gusto no es un problema mío, simplemente tendrás que soportarme».





Un desahogo respecto a los rumores y a los comentarios en las redes sociales, que lo señalaban como deseoso de dejar de nuevo la Juventus para volver al Atlético de Madrid del Cholo Simeone.