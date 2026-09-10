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SAMUELE INACIO BORUSSIA DORTMUNDGetty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus e Inter: derbi de Italia en el mercado por Samuele Inacio

Juventus
Inter Milán
Borussia Dortmund
S. Inacio
Fichajes
AC Milán
Atalanta
Serie A

El talento italiano del Borussia Dortmund es el refuerzo ideal para las estrategias futuras de los dos clubes.

Inter y Juventus han elegido estudiar para sus respectivos futuros dos estrategias muy similares que, inevitablemente, las llevarán a enfrentarse abiertamente en el mercado.

Las dos entidades, además de planificar golpes importantes para reforzar sus respectivas plantillas, ya han previsto también la necesidad de ampliar el cupo de jugadores "made in Italy" y ya han empezado a intercambiarse algún golpe, algún toma y daca, por algunos talentos que podrían representar el futuro. Y entre ellos está sin duda Samuele Inacio.


  • Blindado por el Borussia Dortmund

    Samuele Inacio ya no es un nombre nuevo del fútbol italiano. El joven talento de la generación de 2008, hijo de Inacio Pià , delantero con pasado en Napoli, Catania y Atalanta, ha explotado en los dos últimos años hasta llegar incluso a debutar con la selección absoluta de Italia en los ya célebres amistosos dirigidos por el seleccionador interino Silvio Baldini.

    Formado en la cantera del Atalanta, a los 16 años fue fichado a precio de saldo por el Borussia Dortmund, que se lo llevó a Alemania con un proyecto de crecimiento rápido y ambicioso hasta el primer equipo. El año pasado llegó su debut con el primer equipo y su primer gol en la Bundesliga, que llevaron al club alemán a blindarlo con una renovación hasta el 30 de junio de 2029.

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  • La Juventus se ha movido

    Samuele ha comenzado esta temporada sin temores y con ganas de aumentar su minutaje y su experiencia. Sin embargo, el inicio de curso le ha visto como protagonista con solo 3 minutos disputados en la Bundesliga y el cambio de agente en verano ha llevado a su agencia a empezar a escuchar los rumores y los acercamientos desde Italia, que en su caso nunca se han detenido.

    Quien se ha movido de forma concreta en estos días, según Tuttosport, ha sido la Juventus, que aprovechando la intermediación realizada por Edoardo Crnjar para devolver a Randal Kolo Muani a la Juventus, ha pedido información al agente también por su nuevo representado, Inacio. Hay apertura al traspaso y las ideas están claras, aunque todavía no existe una negociación propiamente dicha.

  • TAMBIÉN ESTÁ EL INTER

    Aunque hace un año fue el Milan quien intentó lanzarse a por él, hoy el rival más encarnizado por el delantero italiano es a todos los efectos el Inter que, con el trabajo de Dario Baccin, deberá tratar de alargar la lista de jóvenes e italianos que incorporar a la plantilla.

    En verano, en realidad, fue el exdirector deportivo Piero Ausilio quien intentó un acercamiento, pero el Dortmund rechazó cualquier petición llegada desde el mercado por él. La idea del Inter es acudir al mercado para fichar a un segundo delantero con calidad en el uno contra uno, a ser posible joven e italiano, y ese intento veraniego será repetido pronto también por el nuevo director deportivo de cara a la próxima temporada.

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