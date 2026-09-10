Juventus e Inter: derbi de Italia en el mercado por Samuele Inacio

Inter y Juventus han elegido estudiar para sus respectivos futuros dos estrategias muy similares que, inevitablemente, las llevarán a enfrentarse abiertamente en el mercado.
Las dos entidades, además de planificar golpes importantes para reforzar sus respectivas plantillas, ya han previsto también la necesidad de ampliar el cupo de jugadores "made in Italy" y ya han empezado a intercambiarse algún golpe, algún toma y daca, por algunos talentos que podrían representar el futuro. Y entre ellos está sin duda Samuele Inacio.