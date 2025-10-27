Juventus despide a Igor Tudor tras ocho partidos sin ganar a pocos meses de su contratación

La Juventus confirmó el lunes el despido del entrenador Igor Tudor tras una preocupante racha de ocho partidos sin victorias, que ha dejado al club fuera de los puestos de Liga de Campeones. La decisión responde a las dificultades continuas del equipo frente al gol y a la sensación de que las ideas de Tudor no habían logrado consolidarse. El técnico croata, de 46 años, quien se unió al club en marzo, se marcha apenas unos meses después de haber firmado una extensión de contrato hasta 2027.

El equipo buscaba una reacción en el Stadio Olimpico, pero sufrió una derrota por 1-0 ante la Lazio que evidenció una crisis más profunda. La Juventus no ha logrado marcar en cuatro partidos consecutivos y acumula ocho encuentros sin ganar. El ataque se ha estancado: a pesar de jugar a veces con dos delanteros, el último tercio ha sido ineficaz, las oportunidades se desperdician y los errores defensivos se pagan caro. La inesperada victoria inicial de Como y la posterior racha de empates y derrotas reflejan problemas estructurales más que simples malos momentos.

Tras el pitido final del domingo, las tensiones en Turín se intensificaron y el club tomó la decisión de relevar a Tudor. Antes del anuncio oficial, el entrenador croata se dirigió a los medios, asumiendo responsabilidad y recordando a sus jugadores la importancia de la unidad y el esfuerzo para corregir errores, un mensaje que también buscaba mantener la cohesión en el vestuario mientras la directiva ultimaba su decisión.

“Juventus FC anuncia que ha relevado hoy a Igor Tudor de sus funciones como entrenador del Primer Equipo Masculino, junto con su cuerpo técnico compuesto por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci”, comunicó el club.

“El Club agradece a Igor Tudor y a todo su equipo por su profesionalismo y dedicación durante estos meses y les desea lo mejor en sus futuras carreras.”

