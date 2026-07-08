Juventus contacta al agente de Dibu Martínez

Emiliano Martínez gana en Birmingham unos 9 millones de euros por temporada, pero aceptaría bajar sus pretensiones. La Juventus le ofrecería entre 5 y 5,5 millones anuales. Una vez acordado con el jugador, la directiva turinesa acelerará las negociaciones con el Aston Villa.





Hasta ahora el Aston Villa pide unos 10 millones por «Dibu», cantidad que la «Vecchia Signora» considera alta para un jugador de 1992.





«Tenemos que esperar. Martínez nos interesa, pero es un perfil que también interesa a otros equipos», declaró hace unas horas el director general de la Juventus, Carnevali. «Pero, al fin y al cabo, hay otros que también nos interesan. Lo repito: un club como la Juventus, que debe competir en Europa, tiene muchas opciones y debemos analizarlas con calma para elegir la mejor. Hoy hay futbolistas sobrevalorados, así que debemos actuar con prudencia».





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