Juventus contacta al agente de Dibu Martínez

La Juventus ha contactado hoy con el entorno de Dibu Martínez, su prioridad para la portería. Según Fabrizio Romano, el fichaje depende de la petición del Aston Villa, considerada aún demasiado alta, y se negociará tras el Mundial, donde Martínez ya está en cuartos con Argentina. La alternativa es Guglielmo Vicario, del Tottenham.
Giovanni Carnevali, director general de la Juventus, pidió paciencia estos días con «Dibu». La reunión de hoy probablemente definirá cuánto está dispuesta a invertir el club por el portero campeón del mundo.