Juventus: ¿cómo jugaron Oboavwoduo, Owusu y Licina contra el Basilea?

El 0-0 ante el Basilea en el primer amistoso permitió a la Juventus evaluar a tres jóvenes de la Next Gen que se unieron al primer equipo en estos días de concentración.
EL ELOGIO DE SPALLETTI
Al término del encuentro, Luciano Spalletti los elogió: «¿Los jóvenes? Todos tienen calidad y futuro. Deben demostrar carácter y asumir responsabilidades. Tomar decisiones, no dudar y jugar sus cartas: eso marca la diferencia, tener el valor de ejecutar lo decidido. Además, deben mantenerse siempre integrados en el equipo. Son libres de hacer lo que quieran en el campo, pero deben permanecer integrados en el grupo tanto en su comportamiento como en la fase defensiva».