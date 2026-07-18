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Adin Licina Germany 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus: ¿cómo jugaron Oboavwoduo, Owusu y Licina contra el Basilea?

Juventus
Serie A
Juventus Next Gen

En el primer amistoso, Spalletti alineó a tres jugadores de la Next Gen con el primer equipo.

El 0-0 ante el Basilea en el primer amistoso permitió a la Juventus evaluar a tres jóvenes de la Next Gen que se unieron al primer equipo en estos días de concentración.


EL ELOGIO DE SPALLETTI

Al término del encuentro, Luciano Spalletti los elogió: «¿Los jóvenes? Todos tienen calidad y futuro. Deben demostrar carácter y asumir responsabilidades. Tomar decisiones, no dudar y jugar sus cartas: eso marca la diferencia, tener el valor de ejecutar lo decidido. Además, deben mantenerse siempre integrados en el equipo. Son libres de hacer lo que quieran en el campo, pero deben permanecer integrados en el grupo tanto en su comportamiento como en la fase defensiva».

  • QUIÉNES HAN JUGADO

    De los jóvenes convocados, Oboavwoduo, Owusu y Licina jugaron en la segunda parte, mientras que Gil Puche, Durmisi y Van Aarle se quedaron en el banquillo.


    Oboavwoduo y Owusu destacaron en sus breves minutos, mientras que Licina, el más joven, tuvo menos protagonismo. Oboavwoduo entró en el 46 por Zhegrova, Licina en el 46 por Adzic y Owusu en el 78 por Milik.

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  • CÓMO HAN JUGADO

    Justin Oboavwoduo, delantero nacido en 2006 procedente del Manchester City, donde se formó en la Academia y que desde enero milita en el Next Gen de la Juventus (8 partidos y un gol en la Serie C en la temporada 2025-26), fue protagonista con dos disparos a la portería rival: Uno, muy peligroso, lo detuvo el portero del Basilea, y el otro se marchó fuera. Augusto Seedorf Owusu (2005, 50 partidos en la Serie C con el Next Gen) mostró carácter en el centro del campo. De los tres, el que tiene mayores perspectivas de futuro, Adin Licina (2007), pasó algo desapercibido; el alemán, formado en el Bayern de Múnich, ya jugó con el Next Gen la temporada pasada (8 partidos y 1 gol en la Serie C).

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