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Gianluca Minchiotti

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Juventus, Chiellini: «Yildiz estará fuera algunos meses. ¿Mercado? Aún cambiará algo»

Juventus
G. Chiellini

El directivo de la Juventus comenta también el sorteo de la Europa League

Giorgio Chiellini, exdefensa y actual Chief Club Affairs Officer de la Juventus, entrevistado por Sky comentó el sorteo de la fase de liga de la Europa League, que emparejó a la Juventus con la Real Sociedad, el AZ Alkmaar, el Rennes, el Ferencvaros, el Omonia Nicosia, el Celta de Vigo, el NEC y el Hapoel Be'er-Sheva: "¿El sorteo? Es difícil entender hasta qué punto es positivo o no. Nos han tocado los dos equipos españoles, hemos evitado desplazamientos demasiado complicados, todavía tenemos a Bodo en la cabeza. Nosotros y el Milan también tenemos una responsabilidad con la nación para conquistar una eventual quinta plaza en la Champions".


  • Sobre el campeonato: «En Italia está el Inter, que tiene una gran ventaja sobre todos los demás. Nuestro equipo está mejorando, todavía cambiará algo en los últimos días, Luciano parte desde el inicio y es una ventaja. Nosotros pensamos en nosotros mismos, hemos tenido un poco de mala suerte con Yildiz, una baja importante, pero que dará la oportunidad a otros de ponerse en evidencia».


    Sobre Yildiz: «La situación está clara, luego llegarán los partes médicos. Tendrá que operarse y estará fuera algunos meses, pero no es una lesión que cierre algo para su carrera, no es un cruzado ni un tendón. Volverá al 100%».


    Cómo está el equipo: «Después de años negativos es difícil tener seguridad. Hemos añadido personalidad y solidez, cosas que el año pasado faltaron y que estuvieron entre las causas de la no clasificación para la Champions League. Este año tenemos un equipo más fuerte, sólido, con más peso y con un entrenador que parte desde el inicio. En Frosinone jugamos buenos 60 minutos, luego sufrimos pero nos llevamos una victoria importante».



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