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CM grafica Juventus Adzic 2025 26 Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus cederá a Adzic; evita otro caso Huijsen

Juventus
V. Adzic
Fichajes

El centrocampista montenegrino necesita más minutos y la Juve lo cedería, pero no lo vendería.

Vasilije Adzic, joven promesa de laJuventus, no entra en los planes de Luciano Spalletti y Giovanni Carnevali para la próxima temporada, así que podría ser cedido.


El centrocampista, nacido en 2006, ha disputado 26 partidos y marcado un gol con la Juventus, pero necesita más minutos para seguir creciendo. Spalletti, por su parte, necesita un centro del campo de jugadores experimentados y fiables: tras un año sin Champions, la Juve ya no puede esperar y no puede permitirse fallar en sus objetivos.

  • POCO ESPACIO Y LA NECESIDAD DE JUGAR PARA CRECER

    Adzic llegó a la Juventus con 18 años en verano de 2024 y nunca ha tenido mucho protagonismo, ni con Thiago Motta ni con Igor Tudor ni con Luciano Spalletti. En su última temporada marcó el 4-3 ante el Inter, pero pasó más tiempo en el banquillo (348 minutos en 17 partidos) y cometió errores en la salida de balón por inexperiencia. El exjugador del Budućnost tiene calidad y carácter, suma 6 partidos y 2 goles con Montenegro y solo necesita más continuidad para seguir creciendo.


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  • EL CONSEJO DE INGENIERÍA

    Durante las temporadas 2024-25 y 2025-26, Adzic escuchó el consejo de Dejan Savicevic, leyenda del fútbol montenegrino y actual presidente de su Federación: «Tienes que irte a jugar». Este verano podría ser el momento ideal para una cesión. La Juventus confía en su potencial y Spalletti lo ha elogiado: «No se le toca, es un tesoro escondido». Una cesión podría beneficiar a todos, con la meta de que regrese a Turín más fuerte.


  • A MUCHOS LES GUSTA LA SERIE A

    En la Serie A varios clubes siguen a Adzic: Bolonia (que negocia la cesión de Miretti y el fichaje de Lucumì), Udinese (donde podría incluirse en la operación que llevaría a Zaniolo a Turín), Sassuolo, Parma, Lecce y Cagliari.


    Por ahora, tanto el jugador como la Juventus prefieren la cesión, para evitar casos como elde Huijsen, vendido al Bournemouth por 15,2 millones (más 3 en variables) y traspasado pocos meses después al Real Madrid por 58 millones: una venta definitiva, al menos en este mercado, se descarta.