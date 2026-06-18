La Juventus necesita unos 12-13 millones en plusvalías antes del 30 de junio para cumplir su presupuesto y el Fair Play Financiero de la UEFA. Para lograrlo, podría vender a uno de sus canteranos.





El candidato principal es Fabio Miretti: centrocampista nacido en 2003, con 106 partidos y 3 goles en el primer equipo. Al ser canterano, su traspaso reportaría casi íntegramente plusvalía. Y, recordemos, en el plazo de un año —antes del 30 de junio de 2027— el club deberá ingresar 100 millones de euros por traspasos.