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Nico Gonzalez Juventus ParmaGetty Images
Simone Gervasio
Traducido por

Juventus-Atalanta, en directo

Juventus vs Atalanta
Juventus
Atalanta
Serie A

Otro gran partido en esta quinta jornada de Serie A que precede al largo parón por las selecciones. En Turín saltan al campo Juventus y Atalanta. A continuación, la crónica del partido minuto a minuto.

  • GOLES Y ACCIONES DESTACADAS

    Juventus-Atalanta


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  • LA FICHA DEL PARTIDO


    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceiçao, Alajbegović, Nico González; Kolo Muani. Entrenador: Luciano Spalletti


    Suplentes: Pinsoglio, Radu, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Rugani, Woltemade, Sarr, Pagnucco, Makiobo


    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Bernasconi; Samardzić, Kessié, Ederson; De Ketelaere, Krstović, Rowe. Entrenador: Maurizio Sarri


    Suplentes: Pompei, Sportiello, Pasalic, Scamacca, Raspadori, Kolasinac, Obric, Mirra, Zalewski, Gaetano, Zappacosta, Elmas


    AMONESTADOS -


    EXPULSADOS -

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