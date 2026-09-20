Otro gran partido en esta quinta jornada de Serie A que precede al largo parón por las selecciones. En Turín saltan al campo Juventus y Atalanta. A continuación, la crónica del partido minuto a minuto.
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Juventus-Atalanta, en directo
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Juventus-Atalanta
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LA FICHA DEL PARTIDO
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceiçao, Alajbegović, Nico González; Kolo Muani. Entrenador: Luciano Spalletti
Suplentes: Pinsoglio, Radu, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Rugani, Woltemade, Sarr, Pagnucco, Makiobo
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Bernasconi; Samardzić, Kessié, Ederson; De Ketelaere, Krstović, Rowe. Entrenador: Maurizio Sarri
Suplentes: Pompei, Sportiello, Pasalic, Scamacca, Raspadori, Kolasinac, Obric, Mirra, Zalewski, Gaetano, Zappacosta, Elmas
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