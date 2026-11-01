Juve-Napoli 0-0 EN DIRECTO: paradón de Vicario ante Lucca

Juventus-Napoli es el segundo gran partido que cierra el domingo de la 10.ª jornada de la Serie A 2026/2027. Un encuentro ya fundamental tanto para la Juventus de Luciano Spalletti como para el Napoli de Massimiliano Allegri, ambos empatados a 14 puntos y ya a nueve del Como, que actualmente ocupa el 4.º puesto de la clasificación, el que da acceso a la Champions League.

De Bruyne y sus compañeros están en alza y llegan al encuentro tras el espectacular empate 3-3 ante la Roma y la contundente victoria por 4-1 a domicilio frente al Monza. La Juventus, en cambio, sufrió en Génova su segunda derrota en los últimos tres partidos de liga, con una actuación muy alejada de lo que Spalletti espera de los suyos.

JUVENTUS-NAPOLI 0-0

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