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kolo muani 2_1Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juve-Napoli 0-0 EN DIRECTO: paradón de Vicario ante Lucca

Juventus
SSC Nápoles
Serie A
Juventus vs SSC Nápoles

Sigue el Juventus-Napoli, partido de la 10.ª jornada de la Serie A

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Juventus-Napoli es el segundo gran partido que cierra el domingo de la 10.ª jornada de la Serie A 2026/2027. Un encuentro ya fundamental tanto para la Juventus de Luciano Spalletti como para el Napoli de Massimiliano Allegri, ambos empatados a 14 puntos y ya a nueve del Como, que actualmente ocupa el 4.º puesto de la clasificación, el que da acceso a la Champions League.

De Bruyne y sus compañeros están en alza y llegan al encuentro tras el espectacular empate 3-3 ante la Roma y la contundente victoria por 4-1 a domicilio frente al Monza. La Juventus, en cambio, sufrió en Génova su segunda derrota en los últimos tres partidos de liga, con una actuación muy alejada de lo que Spalletti espera de los suyos.

JUVENTUS-NAPOLI 0-0

GOLEADORES: -

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    7' OCASIÓN - La primera ocasión clara del partido es para el Napoli, con una jugada insistente por la derecha que termina en un centro de Politano. En el centro del área, Lucca gana la posición en la pugna con Bremer y remata de cabeza, pero Vicario realiza una gran parada y manda el balón a córner para mantener el marcador.

    0' El partido comienza a las 20:45 en el Allianz Stadium de Turín.

    AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO

  • JUVENTUS-NAPOLI: FICHA DEL PARTIDO

    Juventus-Napoli 0-0

    Goleadores: -

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Alajbegovic, Woltemade, Kolo Muani.

    Suplentes: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Zhegrova, Boga, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Sarr. 

    Entrenador: Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang.

    Suplentes: Contini, Spinelli, Gilmour, Rrahmani, Barido, Giovane, Vergara, Beukema, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Entrenador: Allegri.

    Entrenador: Allegri.

    Árbitro: Sozza

    Amonestados: -

    Expulsados: -

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