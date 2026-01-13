A Klopp ya le han preguntado sobre la situación en el Real Madrid tras la salida de Alonso. Dijo a Servus TV que su teléfono ya ha estado sonando. Dijo: "De hecho, sí ha sonado, aunque no desde Madrid. Pero sí, definitivamente hubo algunas personas que sintieron que tenían que contactarme directamente al respecto. En primer lugar, creo que es otra señal de que algo no está del todo bien allí en este momento. Si Xabi Alonso, que en los últimos dos años en Leverkusen ha demostrado ser un talento excepcional en el entrenamiento - y creo que a su edad y con la cantidad de trabajos que ha tenido, se puede decir eso - se ve obligado a dejar Madrid solo seis meses después, eso muestra algunas cosas. Por un lado, muestra que hoy en día ya no hay tiempo. Por otro, las expectativas en el Real Madrid son obviamente enormes.

"Tomar una decisión así en el calor del momento, después de perder una final de copa contra el Barcelona ayer, dice mucho. Creo que ya habíamos estado escuchando rumores durante un tiempo. Y ahora, no sé si hacia ahí iba tu pregunta, pero esto no tiene absolutamente nada que ver conmigo, y tampoco provocó nada en mí, que probablemente habría sido la pregunta de seguimiento. Me sorprendió, eso es cierto, genuinamente sorprendido. Luego algunas personas me enviaron mensajes y respondí con varios emojis."