Julian Álvarez revela su postura sobre su regreso a la Premier League como objetivo del Arsenal, antiguo delantero del Manchester City

Según se informa, el delantero del Madrid Álvarez ha aclarado sus preferencias en cuanto a su traspaso tras los intensos rumores sobre su regreso a Inglaterra. El mes pasado se rumoreaba que el exjugador del Manchester City estaba considerando fichar por el Arsenal y, según se informa, su valor ronda los 87 millones de libras esterlinas. Se cree que los Gunners son uno de los varios clubes de la Premier League interesados en el ganador de la Copa del Mundo de 26 años, junto con el Chelsea y el Manchester United. Sin embargo, informes recientes sugieren que el argentino no está necesariamente buscando volver al Reino Unido por el momento.

La publicación española Sport afirma que Álvarez preferiría fichar por el Barcelona si decidiera abandonar el equipo de Diego Simeone. A pesar del gran interés de los equipos ingleses, se sugiere que el delantero preferiría quedarse en España. Si bien esto supone un golpe para las esperanzas del Arsenal de fichar a un goleador de garantías, la conocida dificultad del Barcelona para hacer frente a las elevadas valoraciones de los traspasos podría seguir animando a los Gunners. Mientras tanto, según se informa, el Atlético ha tomado medidas para proteger su activo ofreciéndole un nuevo contrato para ahuyentar a los pretendientes, a pesar de que su actual contrato está vigente hasta 2030.