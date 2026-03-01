Getty
¿Jugará Kylian Mbappé contra el Manchester City? El Real Madrid ofrece información sobre las lesiones antes del partido de la Liga de Campeones
El Real Madrid, pendiente de la forma física de Mbappé
El objetivo principal del cuerpo técnico es garantizar que Mbappé vuelva al 100 % de su capacidad, en lugar de apresurar su regreso y arriesgarse a sufrir un posible revés a largo plazo. Existe un claro deseo dentro del club de evitar cualquier fragilidad que pueda obstaculizar su rendimiento durante la recta final de la temporada. Con el mundo del fútbol pendiente, el club se ha mantenido cauteloso a la hora de fijar una fecha definitiva para el regreso de su fichaje estrella del verano, y ha preferido centrarse en su progresión diaria entre bastidores en Valdebebas.
La carrera contra el tiempo de la Champions League
En declaraciones a los medios de comunicación antes del partido de La Liga del fin de semana contra el Getafe, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, abordó la creciente preocupación por el estado de Mbappé. Cuando se le preguntó si el delantero estaría listo para liderar la delantera contra el equipo de Pep Guardiola, Arbeloa se mostró evasivo, pero claro sobre el enfoque actual del equipo médico. «¿Mbappé y la Champions League? Vamos a ir día a día», explicó Arbeloa durante la rueda de prensa. «Es cuestión de ver cómo se encuentra. En estos momentos es mejor no dar plazos, queremos ver cómo se encuentra y decidiremos en función de eso».
Además, aclaró la postura del club sobre la lesión, afirmando: «Tenemos muy claro lo que le está pasando. Queremos que se recupere de estas molestias para que vuelva con confianza».
Arbeloa también abordó el motivo por el que Mbappé no estuvo presente en el Bernabéu para apoyar a sus compañeros durante el reciente partido contra el Benfica. El entrenador se apresuró a descartar cualquier sugerencia de fricción, señalando simplemente: «No estuvo allí porque tenía permiso de su entrenador».
Arbeloa disfruta del enfrentamiento con el Manchester City
Aunque la atención sigue centrada en Mbappé, el sorteo de la Liga de Campeones ya ha proyectado una larga sombra sobre la capital española. El Real Madrid se ha emparejado una vez más con el Manchester City, lo que supone un choque de titanes que se ha convertido en un clásico moderno de la competición europea. Arbeloa expresó su entusiasmo por el emparejamiento, reconociendo que estos son los partidos que definen el legado del club. «Será un duelo emocionante. Es un emparejamiento que gusta mucho a los madridistas y al Bernabéu. Cuando llegue el momento, nos prepararemos al máximo», comentó.
El regreso de Rodrygo
Aunque la ausencia de Mbappé es un duro golpe, el Real Madrid ha recibido un impulso con el regreso de Rodrygo, que ya se encuentra en plena forma. Se espera que el delantero brasileño desempeñe un papel fundamental en las próximas semanas, llenando el vacío dejado por su compañero en la delantera.
«Debe ser muy importante», dijo Arbeloa sobre Rodrygo. «Ya lo era antes de la lesión. Puede ser decisivo y fundamental, lleva muchos años demostrando su calidad y lo que puede aportar en las tres posiciones de ataque. Es muy completo y difícil de defender. Nos va a dar muchas posibilidades. Estaba deseando que volviera».
Impulsando el impulso para la recta final
A pesar de la distracción que supone la Champions League, el Real Madrid debe primero ocuparse de sus responsabilidades nacionales, empezando por un Getafe muy combativo. Arbeloa mostró un gran respeto por su homólogo José Bordalás, destacando la disciplina defensiva que hace del Getafe un rival tan difícil de batir. «Hace que los equipos jueguen muy al estilo suyo», elogió Arbeloa. «A pesar de no tener mucho el balón, sus equipos defienden muy bien. Está muy bien trabajado y eso es lo mejor que se puede decir de un entrenador. Estamos bien. Tenemos muchas ganas, sabiendo la dificultad de un equipo entrenado por un gran entrenador que sabe sacar lo mejor de su equipo. Estamos muy concentrados y con muchas ganas».
