'El jugador más talentoso de Brasil' - Le dijeron a Carlo Ancelotti que DEBE llevar a Neymar al Mundial mientras el exjugador de la Seleção corre el riesgo de molestar a Vinicius Junior con la predicción del heredero Estevao

Cuestionado sobre si Neymar estará en los planes de Ancelotti para el Mundial de este verano, el exinternacional brasileño Kleberson - hablando en asociación con ToonieBet - le dijo a GOAL: “Realmente, realmente quiero ver a Neymar en el Mundial. En términos de estado físico, está realmente detrás de todos ahora, debido a las lesiones, porque el año pasado no ha tenido muchos minutos en el campo.

“El talento que tiene ese chico, tan pronto como empiece a sentirse bien ahora, consiga un buen estado físico, probablemente pueda ayudar mucho. No llegará al Mundial con un estado físico al 100 por ciento, pero cuando comience el Mundial, especialmente al ritmo que está ahora, puede rendir bien porque es el jugador más talentoso que tenemos en Brasil. Otros están a un buen nivel, pero nadie puede hacer las cosas que este chico puede hacer.

“Necesita alcanzar un buen nivel de estado físico, jugar minutos y permanecer en el campo. Cuando miro a todos los jugadores brasileños, nadie es como él. Vale, podemos hablar de Vini Junior o Raphinha o Estevao, pero las cosas que Neymar puede hacer con un balón, da miedo marcarlo. Neymar es lo más cercano que he visto a Ronaldinho.”

