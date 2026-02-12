¿Jugador de la temporada de la Premier League? Martin Zubimendi merece más reconocimiento por su papel en la lucha por el título del Arsenal.

En siete temporadas con la Real Sociedad, el mayor número de goles que Zubimendi había marcado en una temporada fue cuatro, en la 2023-24. Sus otras marcas tras debutar en el primer equipo fueron cero, cero, cero, tres, uno y dos. Ya lleva seis en 34 partidos con el Arsenal.
El último gol de Zubimendi llegó en la victoria por 3-0 del sábado sobre el Sunderland, con un disparo lejano que entró por el interior del poste y rompió el empate en un partido que amenazaba con ponerse tenso. Este gol fue diferente a los demás que ha marcado con los Gunners, en los que su experta e inesperada habilidad en el último tercio del campo o su arma secreta, el juego aéreo, marcaron la diferencia.
«Ahora está contribuyendo al equipo de una manera que probablemente no esperábamos, pero realmente tiene la intuición y la calidad para crear esos momentos dentro y alrededor del área», dijo Arteta sobre Zubimendi tras su actuación contra el Sunderland.
Pero esa es la cuestión, ¿no? Los mejores jugadores, especialmente los centrocampistas de este tipo, te sorprenden y añaden matices a su juego que no esperabas. Rice es, irónicamente, otro gran ejemplo. Durante sus primeros años en el primer equipo del West Ham, se esperaba que se convirtiera en un centrocampista defensivo estándar, o quizás que retrocediera aún más para convertirse en un central de lujo. Con cada temporada que pasaba, desarrollaba nuevas habilidades hasta que fue vendido por una cifra de nueve dígitos a un equipo con ambiciones de ganarlo todo.
Por su parte, cuando Rodri ganó el Balón de Oro, lo hizo tras una temporada en la que marcó nueve goles con el Manchester City, ocho de ellos en la Premier League.