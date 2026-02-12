¿Jugador de la temporada de la Premier League? Martin Zubimendi merece más reconocimiento por su papel en la lucha por el título del Arsenal.

Sin duda, al Arsenal le ha ayudado que Zubimendi se haya encontrado en una situación en la que su compañero en el centro del campo es una superestrella que vale 105 millones de libras (144 millones de dólares). Dicho esto, todavía tiene que encajar y adaptarse al sistema de Arteta, lo cual es una tarea difícil para cualquier jugador nuevo, dado lo consolidado que está el núcleo del equipo en este momento del proyecto.

«Ha sido muy fácil jugar con él», dijo Declan Rice sobre Zubimendi esta temporada, quizás consciente de que nunca antes había tenido un compañero así en un club. «Lo fichamos en verano y normalmente se tarda un tiempo en crear una conexión. Pero desde el primer momento que pasamos juntos en la pretemporada, supe que iba a jugar bien al fútbol con él.

Me gustó mucho como persona y como jugador. A medida que han ido pasando los partidos, nuestra compenetración ha sido extraordinaria. Es un tipo estupendo. Es el número 6 de España y sabemos cómo son los números 6 españoles. Son los mejores en la primera fase de construcción, en girar con el balón y jugar hacia delante, en jugar en los espacios, y eso es exactamente lo que tenemos con él.

Todos confiamos en él con el balón. Si hay un jugador encima tuyo, es fácil pasarle el balón y todos nos sentimos muy seguros con él. Ha sido muy bueno para nosotros, un jugador increíble».

Hay una dualidad muy clara entre Zubimendi y Rice, que combinan conceptos modernos con la política tradicional de «uno se queda, otro se va». Apenas hay puntos débiles entre ellos que puedan ser explotados. Ambos pueden llevar el balón y son resistentes a la presión. Mientras que Zubimendi tiene más elegancia y visión de juego, Rice tiene la potencia necesaria para superar a varios jugadores y recuperar el balón. Y ahora son amenazas cruciales para un equipo que no puede confiar realmente en sus tres delanteros para marcar goles.