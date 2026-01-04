Jürgen Klopp surge como el candidato soñado del Chelsea para el banquillo

Cole habló en exclusiva con Paddy Power y expresó: “Sé que suena descabellado, pero Jürgen Klopp… probablemente ni siquiera lo consideraría por lo que representa Chelsea para alguien identificado con el Liverpool, aunque nunca se sabe. Si el objetivo principal de un club es ganar títulos y tienes los recursos, debes ir a hablar con los mejores del mundo. Puede parecer una fantasía, pero sin esa mentalidad siempre terminarás apostando por desarrollar al próximo gran entrenador, que es lo que creían estar haciendo con Enzo Maresca”.

Además, Cole considera que el Chelsea actuó con demasiada rapidez al destituir a Maresca, pese a que el técnico italiano conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes la temporada pasada.

“Ya nada me sorprende. En general, a los entrenadores no se les da una oportunidad justa en el fútbol. Hoy existe tanta estructura alrededor de un técnico que cabe preguntarse cuánto poder real tiene. Elige el once del fin de semana y, en muchos casos, ni siquiera estoy seguro de que esa decisión dependa completamente de él. Por lo que he hablado con entrenadores que entran y salen de trabajos, existe presión para alinear a ciertos jugadores. No creo que se le diera el tiempo suficiente. Hizo un buen trabajo dadas las circunstancias y el propio comunicado del club reflejaba eso”, concluyó.