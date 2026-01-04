Getty Images
Jürgen Klopp surge como el candidato soñado del Chelsea para el banquillo
¿Klopp a los Blues?
Klopp se desempeña actualmente como director deportivo del RB Leipzig, y Cole considera que el técnico alemán sería la incorporación ideal para el club del oeste de Londres. Liam Rosenior aparece como el principal candidato en este momento, ya que dirige al Estrasburgo, club “hermano” de los Blues y también propiedad de BlueCo.
Sin embargo, Cole cree que Klopp debería encabezar la lista de prioridades, aunque reconoce que su planteamiento podría parecer “descabellado”.
- Getty
La audaz propuesta de Cole para el Chelsea
Cole habló en exclusiva con Paddy Power y expresó: “Sé que suena descabellado, pero Jürgen Klopp… probablemente ni siquiera lo consideraría por lo que representa Chelsea para alguien identificado con el Liverpool, aunque nunca se sabe. Si el objetivo principal de un club es ganar títulos y tienes los recursos, debes ir a hablar con los mejores del mundo. Puede parecer una fantasía, pero sin esa mentalidad siempre terminarás apostando por desarrollar al próximo gran entrenador, que es lo que creían estar haciendo con Enzo Maresca”.
Además, Cole considera que el Chelsea actuó con demasiada rapidez al destituir a Maresca, pese a que el técnico italiano conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes la temporada pasada.
“Ya nada me sorprende. En general, a los entrenadores no se les da una oportunidad justa en el fútbol. Hoy existe tanta estructura alrededor de un técnico que cabe preguntarse cuánto poder real tiene. Elige el once del fin de semana y, en muchos casos, ni siquiera estoy seguro de que esa decisión dependa completamente de él. Por lo que he hablado con entrenadores que entran y salen de trabajos, existe presión para alinear a ciertos jugadores. No creo que se le diera el tiempo suficiente. Hizo un buen trabajo dadas las circunstancias y el propio comunicado del club reflejaba eso”, concluyó.
La relación de Cole con Rosenior
Cole y Rosenior se conocen desde hace años, ya que su relación profesional se remonta a su etapa en el West Ham, y considera que el técnico inglés podría ser “el indicado” para el puesto.
Añadió: “Conozco a Liam desde hace mucho tiempo. Estuvo a prueba como jugador joven en el West Ham y tuvo una muy buena carrera en la Premier League. Vive el fútbol con obsesión y encaja con el perfil que el Chelsea ha buscado en sus últimos entrenadores: jóvenes y con algo que demostrar. En otras épocas, cuando el club necesitaba un técnico, el teléfono solo sonaba para los grandes nombres, pero así no opera la actual administración. Ese tipo de entrenadores llegan y exigen el control total del proyecto para poder hacerlo funcionar”.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para el Chelsea?
El Chelsea se medirá al Manchester City este domingo y será dirigido por Calum McFarlane, actual entrenador del equipo Sub-21.
Al referirse a su enfrentamiento con Pep Guardiola, McFarlane declaró ante los medios: “Al final, es solo un partido de fútbol. No se trata de mí, de mi debut ni de enfrentarme a Pep; es Chelsea contra City. Son dos grandes equipos y vamos a competir. Este año ya hemos demostrado de lo que es capaz este grupo en momentos importantes.
“Estoy bastante tranquilo al respecto, aunque quizá se vuelva más estresante o intimidante conforme se acerque el partido.
“No me siento famoso, más allá de los mensajes que he recibido. Estoy centrado en venir cada día y hacer lo mejor posible. No se siente diferente.
“Sabemos que nos enfrentamos a un equipo de altísimo nivel, en gran forma y con un entrenador excepcional, pero nosotros también tenemos un muy buen plantel. No diría que no tenemos nada que perder”.
Anuncios