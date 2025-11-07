¡Jude Bellingham y Phil Foden están de regreso! Thomas Tuchel llama a las estrellas nuevamente a la selección de Inglaterra mientras Alex Scott es nombrado como inclusión sorpresa
Por qué Bellingham ha sido convocado de nuevo por Inglaterra
Después de someterse a una cirugía por una queja de hombro de larga data durante el verano, no se tomaron riesgos con la condición física de Bellingham cuando se nombró la última convocatoria de Inglaterra. Había tenido un tiempo limitado de juego con el Real tras regresar a la acción. Sin embargo, se hicieron preguntas sobre por qué Tuchel estaba dispuesto a pasar por alto una parte talismánica de sus planes durante la cuenta regresiva en curso para la Copa del Mundo 2026.
Las entradas para ese evento han sido aseguradas, con los Tres Leones progresando impecablemente a través de su grupo, y ahora se le dará a Bellingham otra oportunidad de sumar a su cuenta de 43 caps. El creador de juego del Manchester City, Foden, añadirá más creatividad a las filas de Tuchel, mientras que el mediocampista del Bournemouth, Scott, busca hacer su debut en el equipo senior.
Selección de Inglaterra completa
Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United)
Defensores: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)
Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Alex Scott (AFC Bournemouth), Adam Wharton (Crystal Palace)
Delanteros: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Rashford (Barcelona, préstamo de Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal)
¿Quién ha sido seleccionado por Inglaterra?
La estrella de Bournemouth, Scott, ha jugado anteriormente en 11 ocasiones con la selección sub-21 de Inglaterra, ayudándoles a lograr la gloria en el Campeonato Europeo en 2025. Su buen rendimiento a nivel de club ha sido recompensado, ya que los Cherries ocupan el quinto lugar en la tabla de la Premier League.
El cedido del Barcelona, Marcus Rashford, está incluido una vez más, mientras reaviva una chispa perdida lejos de su club principal, el Manchester United, mientras que el capitán Harry Kane, con 76 goles a su nombre, continúa acercándose al récord de Peter Shilton de 125 partidos.
El centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, es bienvenido de nuevo al grupo y hay otra oportunidad para que el portero del Newcastle, Nick Pope, demuestre su valía tras haber formado parte del equipo de la Copa del Mundo de los Tres Leones en 2022.
¿Quién ha sido dejado fuera por Inglaterra?
Con Scott y Wharton incluidos, el No.10 del Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, es uno de los que queda fuera. Ha encontrado dificultades al inicio de la temporada 2025-26 y se le libera para que pueda concentrarse en recuperar su forma óptima a nivel de club.
La estrella cedida del Everton, Jack Grealish, no ha logrado entrar nuevamente en la convocatoria a pesar de disfrutar de un comienzo positivo en Merseyside tras despedirse del Manchester City.
El talismán del Bayern Múnich, Kane, es el único No.9 reconocido convocado, lo que significa que delanteros como Ollie Watkins del Aston Villa y Ivan Toney del Al-Ahli quedan fuera.
Próximos partidos de Inglaterra: Lo siguiente para los Tres Leones
Inglaterra, que ha tomado el máximo de puntos en seis clasificatorias para el Mundial - manteniendo su portería a cero en todos esos encuentros - recibirá a Serbia en el Estadio de Wembley el 13 de noviembre. Luego viajarán a Albania tres días después, con Tuchel en la envidiable posición de poder rotar y experimentar según lo considere oportuno.