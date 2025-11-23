Jude Bellingham vuelve a brillar con un gesto noble hacia un joven futbolista lesionado

Iglesias estaba listo para estrenarse bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa, pero la lesión volvió a aparecer justo delante de familiares y amigos. Es la segunda vez que el joven sufre un problema serio en el hombro, dejándolo ante una decisión complicada.

Ahora debe elegir entre jugar con una codera y soportar el dolor o someterse a una cirugía que lo dejaría fuera de acción hasta marzo. Con menos de un año de contrato por delante —y la opción de renovación ligada a un eventual ascenso al primer equipo—, el centrocampista del Castilla está decidido a seguir compitiendo.

En un gesto de enorme generosidad, Jude Bellingham se ha ofrecido a prestarle la misma codera que utilizó para sobrellevar su propia lesión en el hombro. El internacional inglés disputó más de 100 partidos con ella antes de optar por pasar por el quirófano tras el Mundial de Clubes.

El jugador de 22 años participó en los seis partidos del Real Madrid durante la gira de verano en Estados Unidos, antes de la eliminación en semifinales frente al PSG, campeón de la Champions. Tras ese torneo tomó la decisión de operarse. Bellingham se perdió las primeras semanas de la temporada, pero desde entonces ha vuelto al once inicial sin dificultades.

"Había aguantado mucho y mi paciencia se estaba agotando. Quería sentirme libre; jugar con la codera es agotador", explicó Bellingham al hablar de su experiencia.