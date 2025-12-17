Getty Images/@judebellingham on Instagram
Jude Bellingham sorprende al compartir fotos inéditas con Ashlyn Castro en su cumpleaños
Bellingham desea feliz cumpleaños a su novia
La pareja ha mantenido un perfil bajo en redes sociales desde que hizo pública su relación, compartiendo pocas publicaciones sobre su vínculo. Sin embargo, Bellingham rompió esa discreción para desearle un feliz cumpleaños a Ashlyn Castro, dedicándole en Instagram una serie de fotos acompañadas del mensaje: “Feliz cumpleaños, mi amor”.
- Getty Images Sport
Rumores de ruptura desmentidos en octubre
Durante meses circularon rumores sobre una posible separación entre Bellingham y la modelo estadounidense Ashlyn Castro, pero ella desmintió las especulaciones en octubre con un mensaje de cumpleaños para el futbolista: “¡Feliz cumpleaños! ¡Te quiero mucho!”.
En otra publicación, Castro destacó las cualidades de su pareja: “La persona más atenta, de buen corazón, trabajadora e increíble que he conocido. Traes mucha luz a este mundo”.
En febrero, la pareja fue vista junta en las gradas durante el partido del Madrid contra Girona, mientras Bellingham estaba suspendido tras recibir una polémica tarjeta roja frente al Osasuna.
Castro ha sido descrita como alguien que sabe manejar la atención mediática. Un conocedor del medio aseguró: “Lo que es seguro es que Ashlyn sabe cómo navegar en el centro de atención. Con años de experiencia en el mundo de los famosos, entiende cómo mantener la intriga mientras protege su vida privada. Si se convierte en una presencia permanente junto a Jude o prefiere mantenerse en segundo plano, está por verse. Pero por ahora, donde vaya Ashlyn, la atención la sigue”.
La temporada 2025-26 de Bellingham hasta ahora
La temporada ha sido complicada hasta ahora para Jude Bellingham, quien debió someterse a una cirugía de hombro durante el verano para solucionar un problema que arrastraba desde 2023. Retomó la acción de manera más regular en octubre, anotando tres goles en tres partidos consecutivos, contribuyendo a las victorias del Real Madrid frente a Juventus, Barcelona y Valencia.
La irregularidad del equipo no ha facilitado las cosas. Las actuaciones del conjunto bajo Xabi Alonso han generado especulaciones sobre su continuidad, especialmente tras algunos resultados decepcionantes tanto en La Liga como en la Champions League. No obstante, el Madrid logró recuperarse de derrotas consecutivas ante Celta Vigo y Manchester City con un triunfo clave sobre Alavés, aunque aún se encuentra a cuatro puntos del líder Barcelona.
Bellingham también lucha por consolidar su regreso a la selección inglesa bajo Thomas Tuchel. El técnico alemán lo dejó fuera de la convocatoria para los partidos de septiembre contra Andorra y Serbia, pero el mediocampista pronto recuperó su forma y fue incluido en la lista de noviembre. Su objetivo ahora es asegurarse un lugar en el XI titular de Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde competirá por un puesto con jugadores como Morgan Rogers, Phil Foden y Cole Palmer.
- Getty Images Sport
Bellingham se prepara para un descanso invernal en España
Mientras que los equipos en Inglaterra continuarán su calendario durante las fiestas, Bellingham y el Real Madrid disfrutarán de un breve descanso para recuperar energías y replantear sus objetivos para lo que resta de la temporada 2025-26. Tras el partido de Copa del Rey del miércoles contra el CF Talavera de la Reina, el equipo de Xabi Alonso se medirá al Sevilla en el Bernabéu, antes de iniciar un parón de dos semanas previo a su próximo compromiso en casa frente al Real Betis.
Después, el Madrid viajará a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España 2026, enfrentando en semifinales a su clásico rival Atlético de Madrid. El ganador se medirá al vencedor del duelo entre Barcelona y Athletic Club en el Estadio Rey Abdullah Sports City de Jeddah, con el objetivo de alzarse con el trofeo.
Anuncios