Jude Bellingham rompe el silencio sobre Xabi Alonso y desata polémica

Los jugadores del Real Madrid se tomaron su tiempo para publicar mensajes de despedida a Xabi Alonso, tras su salida de Los Blancos luego de la derrota por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España del domingo. El técnico deja el cargo a mitad de su primera temporada, con el equipo cuatro puntos por detrás del Barça en la clasificación de LaLiga.

Durante la etapa de Alonso en el club circularon reportes sobre posibles tensiones en el vestuario, que habrían involucrado a figuras como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham. No obstante, Mbappé fue uno de los primeros en reaccionar públicamente tras la marcha del entrenador, al publicar un mensaje en Instagram: “Ha sido poco tiempo, pero fue un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por la confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con ideas claras y un gran conocimiento del fútbol. Te deseo lo mejor en el próximo capítulo”.

Otros compañeros como Rodrygo, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger y Dani Carvajal también compartieron mensajes de despedida, mientras que las reacciones de Bellingham y Vinicius Jr. brillaron por su ausencia.