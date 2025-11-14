Jude Bellingham parece un calentador de banquillo del Mundial con el obstinado Thomas Tuchel: Ganadores y perdedores mientras la estrella del Real Madrid tiene que esperar para ser titular, mientras que Nico O'Reilly y Ezri Konsa reclaman lugares en la victoria contra Serbia

Mientras Morgan Rogers esté comenzando los partidos como el No.10 de Inglaterra, tenemos que agrupar a estos dos juntos. Ese rol debería ser de ellos para perder, pero ahora les toca recuperarlo del fenómeno de Aston Villa.

Cuando la alineación inicial de Tuchel se filtró unas horas antes del inicio el jueves, la noticia principal fue la ausencia de tanto Jude Bellingham como Phil Foden, con Rogers continuando en un mediocampo de tres junto a Declan Rice y Elliot Anderson. El entrenador de Inglaterra ya había afirmado que veía al dúo excluido como centrocampistas ofensivos más que como opciones por los costados, así que esto les envió una clara advertencia: demuestra al país por qué deberías estar jugando desde el primer minuto.

Quizás las perspectivas de Bellingham se vean un poco más brillantes dado que cuando fue introducido desde el banquillo, fue él quien entró en la posición de No.10, mientras que Foden fue al frente en lugar de Harry Kane. Ambos participaron en el gol decisivo de Eze, con el hombre del Real Madrid avanzando con fuerza por el campo y alimentando a la estrella del Manchester City, quien a su vez transfirió el balón al favorito del Arsenal para que lo colocara de manera experta en la esquina superior.

Cuando ITV le preguntó cómo pensaba que lo hizo como suplente impactante, Foden respondió: "Pensé que lo hice bien, creé algunas oportunidades, tuve mala suerte de no concretar algunas. En general creo que tengo que estar contento con el impacto que hice hoy." También admitió que aceptaría salir del banquillo si eso complaciera a Tuchel, pero llegará un punto en el que estos dos jugadores, uno que estuvo en el podio del Balón de Oro hace 12 meses, el otro el Jugador del Año de la PFA poco antes de eso, exigirán más. Un entrenador de Inglaterra solo puede frenar esa marea por tanto tiempo.