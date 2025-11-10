'Tenemos que mantenernos unidos' - Jude Bellingham envía un mensaje tras el frustrante empate del Real Madrid con el Rayo Vallecano

Después de la frustrante derrota por 1-0 ante el Liverpool en la Champions League a principios de semana, el ataque del Real Madrid volvió a decepcionar, esta vez siendo contenido en un empate sin goles frente al Rayo Vallecano. Los visitantes generaron algunas ocasiones, incluyendo oportunidades desaprovechadas por Arda Güler y Raúl Asencio, pero en general su poderoso ataque fue vigilado de cerca y no logró concretar ninguna acción efectiva.

El empate en Vallecas, sumado a la victoria del Barcelona por 4-2 sobre el Celta de Vigo más tarde ese mismo día, donde Robert Lewandowski anotó un hat-trick, redujo la ventaja del Madrid en la cima de la tabla a apenas tres puntos frente a sus eternos rivales.