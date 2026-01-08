Getty/GOAL
'¡Estamos con él hasta la muerte!' - Jude Bellingham defiende a Xabi Alonso y niega crisis en el Real Madrid
Bellingham subraya que la plantilla del Real Madrid está “a muerte” con su entrenador
Xabi Alonso, quien asumió el mando en el Santiago Bernabéu tras la salida de Carlo Ancelotti el pasado verano, ha estado bajo un intenso escrutinio en las últimas semanas. Pese a contar con una plantilla repleta de talento —con nombres como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y el propio Jude Bellingham—, el Real Madrid ha atravesado una etapa irregular que ha permitido al Barcelona tomar ventaja en lo más alto de LaLiga. En la capital española incluso han surgido rumores sobre posibles fricciones entre el técnico y algunos jugadores clave, especialmente por decisiones tácticas y cambios durante los partidos.
Sin embargo, Bellingham fue tajante al desmentir esas versiones y dibujó la imagen de un vestuario unido que confía plenamente en los métodos de Alonso.
“Cuando las cosas no salen bien, se inventan muchos problemas”, afirmó el centrocampista inglés al referirse al ruido mediático. “Nosotros sabemos lo que realmente ocurre dentro del vestuario. Desde fuera se ve todo de otra manera. Estamos todos con el entrenador, no hay ningún debate”.
El inglés fue más allá y describió al exentrenador del Bayer Leverkusen como una figura cohesionadora puertas adentro, muy distinta a la imagen divisiva que algunos medios han intentado proyectar.
“Es muy positivo, una influencia muy positiva, y estamos trabajando para mejorar”, concluyó Bellingham. “Estamos todos con el entrenador a muerte”.
Perspectiva sobre la temporada
La narrativa de una supuesta “crisis” en el Real Madrid suele aparecer tras un solo mal resultado, sin importar el contexto general. Consciente de ello, Bellingham quiso poner los pies en la tierra y aportar una visión más realista, señalando la situación competitiva actual del club como prueba de que la temporada dista mucho de ser la catástrofe que algunos describen.
Si bien reconoció que el equipo ha atravesado “altibajos” a lo largo de la campaña, el inglés pidió a aficionados y analistas analizar los hechos con frialdad antes de exigir cambios drásticos.
“Hay que mirar dónde estamos ahora: en semifinales de la Supercopa, a cuatro puntos del líder en LaLiga y entre los ocho mejores de la Champions League”, explicó Bellingham. “Para mí, eso no es un desastre. Cuando eres el Real Madrid, todo se exagera si las cosas no van del todo bien, pero nosotros queremos ser mejores”.
En medio de las especulaciones sobre Vinícius
Parte de los problemas “inventados” se ha centrado en supuestas divisiones dentro del vestuario, con Vinícius Jr. como uno de los señalados. Algunos reportes han sugerido que la complicada temporada del brasileño lo habría llevado a un cierto aislamiento, pero Bellingham respondió de forma directa a esas versiones y aseguró que su relación con el delantero sigue siendo sólida.
“Me llevo muy bien con mis compañeros y con Vini Jr.”, afirmó. “Si en algún momento parece que las cosas no van bien, nos sentamos y lo hablamos”.
Decisiones que van mucho más allá de los jugadores
Finalmente, Bellingham reconoció que el ruido en torno al futuro del entrenador es algo habitual en un club de la magnitud del Real Madrid. Si bien fue claro al señalar que la plantilla está comprometida con Xabi Alonso, también admitió que las decisiones sobre su continuidad no están en manos de los jugadores.
“En el vestuario estamos todos unidos, tanto el cuerpo técnico como los futbolistas”, reiteró. “Ese tipo de decisiones se toman muy por encima de mí”.
Por ahora, el foco está exclusivamente en lo deportivo. El Real Madrid se encuentra en Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España, un torneo que, según Vinicius Jr., podría marcar un punto de inflexión en la temporada. Conquistar un título en enero ayudaría a silenciar a las críticas y a reforzar el proyecto de Alonso. En cambio, una derrota podría intensificar el ruido de los problemas “inventados” hasta niveles mucho mayores.
