Jude Bellingham 'se toma muy en serio su cabello', según Trent Alexander-Arnold, quien revela que el dúo del Real Madrid regularmente trae a un barbero desde el Reino Unido

Los futbolistas son bien conocidos por cortarse el pelo regularmente y muchos mantienen el mismo barbero durante años, incluso cuando cambian de club. En una entrevista con Amazon, Trent Alexander-Arnold reveló que él y Jude Bellingham eligen volar a su barbero hasta Madrid regularmente. Esto significa que la pareja, que se corta el cabello casi semanalmente, está pagando constantemente los vuelos de ida y vuelta a y desde la capital española para su hombre de confianza.

Las acciones de la pareja de Los Blancos no son inusuales. A principios de este año, el popular barbero de la Premier League Senyo reveló que el excentrocampista del Chelsea Ramires hizo que volara desde Londres hasta China cada mes para recortarle el cabello.

Él explicó: "La gente no lo entendía. Pero ya sabes, cuando eres bastante particular sobre la persona que te corta el pelo, a veces es imposible que lo haga cualquiera. Es la relación que construyes con estos chicos, la confianza que construyes, una vez que te recomiendan significa que eres oficial."