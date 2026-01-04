Jude Bellingham asume las críticas en el Real Madrid y piden a Xabi Alonso y Thomas Tuchel protegerlo

Bellingham ha sido objeto de críticas a nivel internacional y se ha convertido en una especie de blanco recurrente para quienes buscan atacar a la selección inglesa. Tuchel llegó a afirmar en su momento que algunos comportamientos del centrocampista le resultaban “repulsivos”, unas declaraciones por las que posteriormente se disculpó. También se generó debate en torno a la supuesta reacción airada de Bellingham al ser sustituido en el partido ante Albania.

Pese a ello, Ian Wright ya había salido anteriormente en defensa del jugador, y ahora Gordon Strachan ha respaldado ese mismo argumento.

Wright afirmó en noviembre: “Necesitan alimentar esta polémica porque no hay nada más de qué hablar hasta el Mundial, así que esto continuará hasta entonces.

“Les molesta que no puedan alcanzarlo. Les molesta no poder perjudicar su carrera a nivel de clubes como lo han hecho con otros antes. Es un joven bendecido, con un talento desbordante y una enorme pasión”.