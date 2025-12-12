Getty
Jude Bellingham advierte que el Real Madrid debe “aguantar la presión” tras la dura derrota ante el Manchester City que complica a Xabi Alonso
La racha del Real Madrid: Los Blancos atraviesan un bache
El Real Madrid atraviesa un periodo complicado: solo ha ganado dos de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, con tres empates y tres derrotas.
En su último compromiso doméstico contra el Celta de Vigo, el equipo terminó con nueve jugadores antes del pitido final. Frente al Manchester City, mantuvo los 11 sobre el césped, pero cayó 2-1. Rodrygo adelantó a los Blancos en el Santiago Bernabéu, aunque Nico O’Reilly igualó y Erling Haaland convirtió un penal para darle la vuelta al marcador antes del descanso.
Bellingham da un contundente mensaje de alerta para el Real Madrid
La presión sobre Xabi Alonso sigue aumentando tras la reciente derrota europea, y se sugiere que el técnico, que regresó a Madrid tras ganar la Copa del Mundo, ya lucha por mantener su puesto.
Se dice que mantiene una relación tensa con varios jugadores experimentados, incluido el excandidato al Balón de Oro Vinícius Jr. Consultado sobre si todavía confía en su entrenador, Bellingham declaró a TNT Sports:
“Cien por ciento. El entrenador ha sido genial. Personalmente tengo una excelente relación con él y sé que muchos de los chicos también la tienen.
“Tras esa primera serie de partidos en la que empatamos algunos, tuvimos conversaciones muy constructivas internamente y sentimos que habíamos dejado atrás esa forma. Pero en los últimos dos juegos nos hemos decepcionado de nuevo. Nadie baja los brazos, nadie se queja ni piensa que la temporada ha terminado. Tenemos que aceptar la presión, seguir luchando y avanzar.”
Bellingham explica por qué el Real Madrid atraviesa su bache actual
Bellingham analizó la caída de forma del Real Madrid tras su victoria en el Clásico ante el Barcelona, señalando que el equipo aún busca soluciones internas. Explicó: “Estamos intentando entenderlo dentro del vestuario, más allá de lo que se diga afuera. Sabemos que no sirve de nada lamentarse.
“En ciertos momentos, cuando debemos resistir, siempre concedemos y eso nos pone en desventaja, obligándonos a jugar de forma que no queremos.
“Pero en el vestuario contamos con lo necesario para revertir la situación; tal vez falte un poco de suerte o ajustar detalles internamente. Tengo fe en que la temporada no ha terminado solo por esta mala racha.”
Xabi Alonso bajo presión: amenaza de despido tras nueva derrota del Real Madrid
Mientras Alonso sigue acaparando los titulares en España, muchos retratándolo de manera poco favorable, el técnico del Real Madrid insiste en que él no debe ser el foco de atención.
Está decidido a subrayar que el esfuerzo colectivo del equipo es lo que realmente importa. Al ser preguntado sobre su futuro tras la decepcionante derrota ante el Manchester City, Alonso declaró: “Estoy preocupado por el próximo partido. Aquí lo importante es el Real Madrid: el equipo, los jugadores y cómo puedo ayudarles. El tema no soy yo.”
Aunque Alonso intenta desviar la atención de sí mismo, los reflectores seguirán apuntando hacia él. Dirigir al Real Madrid significa estar bajo una presión extrema, y sabe que necesita que su equipo recupere su rendimiento cuanto antes.
Su próxima oportunidad para revertir la situación llegará el domingo, cuando los Blancos visiten a Alavés. Ese es uno de los tres partidos que le quedan al Madrid en 2025, sin que aún se sepa si Alonso continuará al frente del equipo en el nuevo año.
