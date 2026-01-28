José Mourinho responde a la pregunta sobre el caso Negreira de Barcelona antes de enfrentar al Real Madrid
El entrenador portugués se niega a detenerse en el escándalo.
La conferencia de prensa previa al partido en la capital portuguesa ofreció a los periodistas españoles una rara oportunidad de interrogar a su antiguo adversario sobre los asuntos actuales en La Liga. Inevitablemente, la conversación se centró en el actual "caso Negreira", el escándalo que involucra pagos realizados por el Barcelona a José María Enríquez Negreira, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en España. Dado que algunos de estos pagos supuestamente ocurrieron durante el mandato de Mourinho en el Santiago Bernabéu entre 2010 y 2013, los periodistas estaban ansiosos por conocer la reacción del técnico de 63 años.
Sin embargo, el "Especial" fue rápido en cerrar esa línea de preguntas, negándose a echar leña al fuego. Dejó claro que su enfoque sigue siendo completamente en sus obligaciones actuales con el Benfica en lugar de controversias históricas con sus antiguos rivales.
"Es algo que no me interesa. Honestamente, no me interesa," afirmó con firmeza el técnico del Benfica. "Vivo mi carrera en el presente, no en el pasado. Lo que pasó, pasó, y eso es todo."
- Getty Images Sport
Homenaje emotivo al 'especial' Arbeloa
Si bien fue reticente a discutir sobre escándalos de arbitraje, el ganador de dos Champions League fue mucho más abierto al hablar de sus exjugadores. El reencuentro con Los Blancos le trajo recuerdos de su tormentosa pero exitosa etapa en Madrid, y destacó a Álvaro Arbeloa para un elogio especial. El exlateral, quien fue un leal partidario durante la divisiva última temporada del entrenador en España, fue descrito en términos elogiosos, no solo como futbolista, sino como ser humano.
"Son exjugadores especiales", dijo sobre el nuevo entrenador de Madrid. "Con Álvaro, desde un punto de vista de empatía personal, es uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos. Obviamente no fue el mejor jugador que jugó para mí en el Real Madrid, pero seguramente es uno de los mejores hombres que jamás haya jugado para mí. Y es la última persona a la que querría poner bajo presión."
También habló sobre el futuro de Xabi Alonso, otro lugarteniente de su época en Madrid, tras su despido por parte de los gigantes españoles. A pesar del trastorno, el entrenador del Benfica predijo un futuro brillante para su compañero entrenador. Describiéndolo como otro de sus "chicos", señaló que "su carrera tomará otro rumbo, porque ha demostrado el nivel de entrenador que puede llegar a ser."
Evitando la trampa del 'equipo de un solo hombre'
La prioridad inmediata para los gigantes portugueses es mantener vivas sus esperanzas europeas. El Benfica necesita una victoria en casa y debe depender de los resultados en otros lugares para permanecer en la competición, mientras que el Madrid está en camino de asegurar un lugar entre los ocho primeros en el último partido de la fase de la Liga. Es una tarea desalentadora contra los gigantes españoles, y cuando se le preguntó sobre la amenaza específica que representa Kylian Mbappe y la deslumbrante gama de talentos a disposición de Arbeloa, el veterano entrenador advirtió contra centrarse en los individuos.
"Son jugadores con grandes características, el Real Madrid tiene estos jugadores en todas las posiciones", dijo Mourinho. "Pero el Real Madrid no es solo un jugador. Tiene que ser un juego perfecto ofensiva y defensivamente. Tenemos que ser un equipo compacto. Esperemos que las cosas salgan lo mejor posible."
Continuó, enfatizando el profesionalismo necesario para lograr un resultado sorprendente: "A nivel personal, soy una persona muy objetiva, siempre trato de tener este profesionalismo en todo momento. La base para tener un buen rendimiento es cuidarnos, entrenar bien y tener esa disciplina para dar nuestro máximo en cada juego."
- AFP
Castigado por el más mínimo error
Mourinho no tiene ilusiones respecto a la magnitud del desafío que espera a su equipo en el Estadio da Luz. Reconoció la eficiencia implacable de su antiguo club, señalando que la profundidad de su plantilla les permite hacer daño a los oponentes en cualquier momento.
"Ellos tienen jugadores top, jugadores de un nivel tan alto que si no aprovechas tus oportunidades, el Madrid te castiga," advirtió a su equipo. "Esperan tu error y te castigan."
Con el estatus de la Champions League de Benfica pendiendo de un hilo, el entrenador enfatizó que su equipo debe "intentar todo para ganar, sabiendo quién está en el otro lado." Para Mourinho, enfrentar al Madrid nunca es solo otro partido, pero está decidido a asegurar que los titulares se escriban sobre el rendimiento de su equipo en el presente, en lugar de los escándalos del pasado.