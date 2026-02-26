«¡José Mourinho estaba cabreado!» - Carlton Cole desvela sus juergas nocturnas en el Chelsea y por qué Roman Abramovich se niega a vender jugadores al Tottenham

Antes de disfrutar de los mejores años de su carrera como jugador del West Ham, Cole militaba en el Chelsea y disputó 25 partidos de la Premier League con los Blues antes de su salida en 2006. Pasó la temporada 2005-06 a las órdenes de Mourinho en Stamford Bridge, antes de decidir finalmente que tenía que marcharse debido a la intensa competencia por los minutos de juego en el primer equipo.

Reflexionando sobre esa decisión, Cole le dice a Adebayo Akinfenwa en el último podcast Beast Mode On: «No es que me sintiera inferior, seguía haciendo mi parte. Él (Mourinho) estaba definitivamente impresionado, porque probablemente no pensaba que yo fuera tan bueno, pero sabía que el final estaba cerca. Tenía que irme y hacer lo mío ahora. Si hubiera sido mayor, tal vez podría haberme quedado. Pero era joven y estaba intentando ganarme la vida.

No llevaba una vida adecuada. Eso también le molestaba. No estaba contento. Salía de fiesta y hacía todo tipo de cosas todo el tiempo».

Cuando se le preguntó cómo sabía Mourinho sobre su comportamiento fuera del campo, Cole añadió: «Se corre la voz. Los propietarios y todo eso, tienen manos y oídos por todas partes. Saben quién ha salido. Lo saben. No ayuda ser joven, hacer eso y estar intentando entrar en el primer equipo. Me costaba mucho entenderlo. Estaba muy metido en mi propia cabeza. Ya no respetaba mi oficio. Seguía ganando dinero, haciendo tonterías. Me concentraba en las cosas equivocadas».