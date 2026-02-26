Getty/GOAL
«¡José Mourinho estaba cabreado!» - Carlton Cole desvela sus juergas nocturnas en el Chelsea y por qué Roman Abramovich se niega a vender jugadores al Tottenham
Mourinho se enfadó mucho cuando se acercaba la salida del Chelsea.
Antes de disfrutar de los mejores años de su carrera como jugador del West Ham, Cole militaba en el Chelsea y disputó 25 partidos de la Premier League con los Blues antes de su salida en 2006. Pasó la temporada 2005-06 a las órdenes de Mourinho en Stamford Bridge, antes de decidir finalmente que tenía que marcharse debido a la intensa competencia por los minutos de juego en el primer equipo.
Reflexionando sobre esa decisión, Cole le dice a Adebayo Akinfenwa en el último podcast Beast Mode On: «No es que me sintiera inferior, seguía haciendo mi parte. Él (Mourinho) estaba definitivamente impresionado, porque probablemente no pensaba que yo fuera tan bueno, pero sabía que el final estaba cerca. Tenía que irme y hacer lo mío ahora. Si hubiera sido mayor, tal vez podría haberme quedado. Pero era joven y estaba intentando ganarme la vida.
No llevaba una vida adecuada. Eso también le molestaba. No estaba contento. Salía de fiesta y hacía todo tipo de cosas todo el tiempo».
Cuando se le preguntó cómo sabía Mourinho sobre su comportamiento fuera del campo, Cole añadió: «Se corre la voz. Los propietarios y todo eso, tienen manos y oídos por todas partes. Saben quién ha salido. Lo saben. No ayuda ser joven, hacer eso y estar intentando entrar en el primer equipo. Me costaba mucho entenderlo. Estaba muy metido en mi propia cabeza. Ya no respetaba mi oficio. Seguía ganando dinero, haciendo tonterías. Me concentraba en las cosas equivocadas».
«¡Me están haciendo una faena!» Abramovich no aprobaría el fichaje por los Spurs.
Cole disputó cerca de 300 partidos en todas las competiciones durante casi una década en el West Ham, pero todo podría haber sido muy diferente para el exdelantero de Inglaterra. Según le cuenta a Akinfenwa, Cole había acordado fichar por el Tottenham antes de que se cerrara el acuerdo con los Hammers, pero Roman Abramovich intervino personalmente.
«Antes de irme de vacaciones, pasé el reconocimiento médico en el Spurs. Recuerdo que lo tenía todo listo, estaba a punto de firmar, bajo las órdenes de Martin Jol, Clive Allen [entonces entrenador del Tottenham] quería ficharme porque era él quien quería trabajar conmigo. Fue entonces cuando recibí la llamada de Abramovich, porque se enteró. Esa noche me dijo que no hacía negocios con el Spurs. Por eso no fui al Spurs.
«Recuerda que antes de comprar el Chelsea, iba a comprar el Tottenham. Lo que pasó fue que fue en helicóptero a ver Londres porque quería comprar un club de fútbol. El Tottenham fue el que le llamó la atención. Cerró el trato con el Tottenham, pero alguien de arriba cambió el acuerdo al que había llegado para comprarlo, y entonces dijo: "No puedo hacer negocios así". Así que dijo que iríamos al Chelsea y lo compraríamos [en su lugar], y fue entonces cuando Ken Bates [antiguo propietario del Chelsea] vendió».
Cole explica con más detalle el fracaso de la operación con los Spurs: «El Tottenham volvió al Chelsea y dijo: "Queremos rebajar el precio porque le hemos encontrado algo en la rodilla". Y entonces él (Abramovich) dijo: "No, no vamos a hacer el trato con los Spurs, así que más vale que vuelvas. Te enviaré cedido al CSKA de Moscú".
«¡Estaba cabreado! ¡Me estáis tratando muy mal! No me dejáis jugar y no me dejáis ir donde quiero ir. ¿Qué estamos haciendo aquí? Queréis enviarme a Rusia. Así que me fui a Sierra Leona para aclarar mis ideas y entonces recibí una llamada: "Tenemos otra cosa para ti, el West Ham", y eso fue todo. En cuanto aterricé, firmé».
Salir con 50 Cent
Poco se sabe sobre la relación de Cole con 50 Cent, ya que el famoso rapero estadounidense conoció al exdelantero del West Ham a través de un amigo común y socio comercial.
Al hablar de cómo se conocieron, Cole recuerda: «Estaba pasando por una mala racha en mi vida, mientras jugaba al fútbol. Había problemas familiares, agentes y todo eso. Cuando hay dinero de por medio, no es agradable. Cuando no se tiene dinero, mucha gente pierde la cabeza. Llegué a un punto en mi vida en el que necesitaba un poco de ayuda extra. Estaba dejando a mi agente en ese momento y me presentaron a un tipo llamado Tony. Es un tipo que muestra abiertamente sus sentimientos, lo que no gusta a todo el mundo.
Su historia es que estaba en la industria musical y tenía contactos con 50 Cent. Se encargaba de las giras de 50 Cent y trabajaba con un montón de discográficas. Se ocupaba de los artistas cuando venían a la ciudad. Así es como conecté con él. Cuando 50 venía a la ciudad, yo conectaba con él. Cada vez que 50 venía, yo salía con él, iba a Nueva York, salía con G-Unit, todo ese tipo de cosas. Era extraño. Todo este escenario comenzó porque yo era fan. En mi casa tenía una sala de DJ, tenía pósters de 50 Cent por todas partes, de Tupac.
Ya sabes cómo es la ley de la atracción: cuando te gusta mucho algo, acaba llegando a ti. Me encantaba la música y 50 era muy popular en aquella época. Lloyd Banks, The Game y yo estábamos en ese ambiente. Yo pensaba: «Esto es increíble, ¿cómo he acabado en este grupo? ¡Quizá tenga que dejar el fútbol!». Había veces que 50 daba un concierto y luego volvíamos al hotel y nos quedábamos charlando. Y él te daba consejos, auténticas joyas. No le interesaba mucho el fútbol. Probablemente yo era el único futbolista que conocía bien. No era uno de esos casos en los que seguía mi carrera. Creo que puede que haya venido a verme jugar a Upton Park».
