Jorge Jesus envía un ultimátum sobre el traspaso de Cristiano Ronaldo a la directiva del Al-Nassr en medio de la incertidumbre sobre su contrato.

Se especula con el fin de la aventura saudí de Ronaldo, ya que se dice que el delantero de 41 años está sopesando sus opciones. Se ha planteado su regreso a Europa, posiblemente al Sporting, el club de su infancia, mientras que los aficionados de todo el mundo desearían ver al gran jugador de todos los tiempos junto a su eterno rival Lionel Messi en el Inter Miami, ganador de la MLS Cup.

Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre lo que sucederá a continuación, y eso también está afectando al entrenador del Al-Nassr, Jesús. Se dice que ha «condicionado la renovación de su contrato a la permanencia de su compatriota». El periódico Al-Riyadiyah afirma que el técnico no aceptará nuevas condiciones si se permite a Ronaldo marcharse.

La misma fuente afirma que «el entrenador no discutirá su contrato, que expira al final de la temporada actual, hasta que tenga una idea más clara del futuro del capitán portugués».