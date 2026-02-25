Getty Images Sport
John Terry revela que solo estuvo «en plena forma» durante CINCO partidos en el Chelsea a lo largo de su brillante carrera
Terry, leyenda del Chelsea y de Inglaterra.
Terry disfrutó de una brillante carrera como jugador en el Chelsea, convirtiéndose en el primer jugador en capitanear un equipo que ganó el título de la Premier League en cinco ocasiones diferentes, además de levantar la Champions League 2011-12. También ha ganado cinco veces la FA Cup y tres veces la Copa de la Liga.
Fue titular habitual en el Chelsea desde que entró en el primer equipo en 2000 y acumuló 717 partidos con el club antes de su salida en 2017, solo superado por Ron Harris y Peter Bonetti en número de partidos disputados.
Terry disputó 78 partidos con la selección inglesa, pero formó parte de una generación de gran talento que nunca logró rendir al máximo en los grandes torneos, ya que estrellas como Wayne Rooney, Steven Gerrard y Frank Lampard no lograron dar lo mejor de sí mismos cuando más lo necesitaban los Tres Leones.
El exdefensa habla abiertamente sobre las lesiones sufridas durante su carrera.
En el último episodio de Double Tops, patrocinado por BetMGM, Terry habló sobre jugar a pesar de estar enfermo o lesionado y dijo que casi nunca estaba en plena forma.
Reveló: «Yo era muy de la vieja escuela. Si me sentía mal o enfermo, simplemente salía al campo y seguía adelante. No creo que la gente deba perderse partidos por estar enferma, no me parece bien.
Todo el mundo dice: "Oh, no estarás en tu mejor momento si estás enfermo", pero eso no lo sabes hasta que sales al campo y lo intentas.
No puedo decirte la cantidad de inyecciones que tuve que ponerme para el siguiente partido, pero eso es porque quería jugar en todos y cada uno de ellos. Jugué 717 partidos con el Chelsea y puedo decir, sinceramente, que solo en cinco de ellos estaba al 100 % en forma.
Cuando jugaba un partido, rara vez no tenía alguna lesión en las costillas, los brazos, las piernas, los tobillos o alguna otra parte del cuerpo; siempre me dolía algo. Eso era parte de ser futbolista profesional y no puedes quedarte fuera porque estés enfermo.
Los partidos se suceden muy rápidamente y no puedes permitirte perderte ninguno. El jugador que podría sustituirte quizá no esté a tu nivel y, para ganar títulos y competir constantemente, tienes que estar ahí, pase lo que pase».
El historial de lesiones de Terry en el Chelsea
Es evidente que Terry no dejó que el dolor físico le impidiera jugar con el Chelsea, pero el jugador de 45 años sufrió algunas lesiones importantes durante su carrera como futbolista. En 2006 sufrió una hernia discal y un año después se lesionó los ligamentos del tobillo, aunque consiguió volver antes de lo esperado para disputar la final de la Copa de la Liga contra el Tottenham.
Solo pudo disputar 27 partidos durante la temporada 2012-13 tras sufrir problemas en los ligamentos de la rodilla y tuvo que lidiar con problemas recurrentes en el tobillo y los isquiotibiales hacia el final de su carrera como jugador.
Terry admite su frustración por las oportunidades de entrenar al Chelsea.
Terry también ha revelado su frustración por no formar parte del equipo senior del Chelsea tras el despido de Enzo Maresca como entrenador del primer equipo. El italiano se marchó el día de Año Nuevo y Calum McFarlane fue nombrado entrenador interino, consiguiendo un punto sorpresa contra el Manchester City antes de perder contra el Fulham.
«No estaba molesto, sino más bien frustrado, porque yo formaba parte del grupo sub-21 que fue allí», dijo Terry.
«Así que, aunque yo no dirigiera al equipo, Calum lo hizo y lo hizo muy bien. Consiguió un buen resultado en el partido.
Siento que debería haber formado parte de ellos. Ahora, escucha. La gente tiene que tomar decisiones. Me encanta cuando la gente toma decisiones y dice sí o no. Y está claro que los propietarios o quienquiera que haya tomado esas decisiones, los directores deportivos han dicho «no» a incluirme por cualquier motivo, pero no sé por qué».
Desde entonces, Liam Rosenior ha sido nombrado entrenador permanente del Chelsea y ha tenido un comienzo prometedor, ganando ocho de sus primeros doce partidos al frente del equipo.
