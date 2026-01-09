Jobe Bellingham se convierte en el 'campeón de entrenamiento' del Borussia Dortmund mientras el hermano de Jude busca darle la vuelta a su pesadilla en el BVB
Un comienzo difícil en Alemania
Siguiendo el camino recorrido con tanto éxito por su hermano mayor Jude, se esperaba que el hermano menor se integrara sin problemas en la Bundesliga y continuara la tradición familiar de dominar los mediocampos de toda Europa.
Sin embargo, la realidad ha sido mucho más dura. Seis meses después de su llegada a Alemania, Bellingham ha encontrado la transición significativamente más difícil de lo anticipado. Aunque ha acumulado 27 apariciones en todas las competiciones, su rendimiento ha sido decepcionante. Con solo un gol y tres asistencias a su nombre, el internacional sub-21 de Inglaterra ha tenido dificultades para influir en los partidos de la manera que la directiva del Dortmund había imaginado cuando ganaron la carrera por su firma.
Durante meses, la palabra "fracaso" se ha susurrado en los pasillos del Westfalenstadion, con críticos sugiriendo que el paso de la segunda división inglesa al nivel de la Liga de Campeones fue quizás demasiado empinado, demasiado pronto. El peso del apellido Bellingham ha añadido sin duda una capa de presión que pocos otros jóvenes jugadores tienen que soportar, haciendo de cada pase mal dado o actuación discreta un evento destacado.
- AFP
El 'campeón de entrenamiento' contraataca
A pesar del ruido externo y las estadísticas decepcionantes, un nuevo informe de BILD sugiere que la visión interna de Bellingham está cambiando de preocupación a un optimismo cauteloso. Lejos de abandonar o de achicarse bajo los reflectores, Bellingham ha impresionado al cuerpo técnico con su actitud detrás de las escenas.
El medio alemán afirma que Bellingham ha sido etiquetado como el "campeón del entrenamiento" del equipo. Se le describe como una persona que trabaja incansablemente en el campo de entrenamiento, mostrando un nivel de profesionalismo y dedicación que sugiere que está desesperado por cambiar el rumbo. La directiva del Dortmund está convencida de que esta ética de trabajo eventualmente se traducirá en actuaciones los días de partido.
Crucialmente, el club ha identificado un problema físico específico que creen que lo está frenando. El informe detalla que el personal del Dortmund cree que Bellingham está actualmente "demasiado masivo". Habiendo ganado considerable masa muscular para manejar los rigores físicos del Championship con Sunderland, ha llegado a Alemania con una complexión que quizás es demasiado musculosa para las exigencias técnicas y de alta velocidad de la Bundesliga. Se cree que esta masa muscular extra está obstaculizando su agilidad y explosividad, características que hicieron a su hermano Jude tan imparable.
El plan de transformación física
El plan ahora es una renovación física dirigida. El departamento de ciencias del deporte del Dortmund está trabajando con Bellingham para reducir su masa muscular, afinando su físico para ayudarlo a ser más ágil en los giros y más dinámico en transición.
En la Championship, la fuerza física es a menudo la moneda principal para un centrocampista. Sin embargo, en la Bundesliga, el juego se juega a un ritmo vertiginoso donde la capacidad de cambiar de dirección rápidamente y presionar sin descanso es primordial. La sensación es que Bellingham actualmente es demasiado pesado para utilizar completamente su velocidad natural, dejándolo lucir lento contra los mediocampos alemanes más ágiles.
Este enfoque específico en la composición de su cuerpo ofrece una explicación tangible para sus dificultades. Sugiere que el problema no es una falta de talento o inteligencia futbolística, sino más bien una adaptación fisiológica que necesita ocurrir. Al deshacerse del "volumen de Sunderland", el club espera desbloquear al mediocampista ágil y de área a área que tanto exploraron. Es un proceso que lleva tiempo, pero el hecho de que Bellingham esté completamente de acuerdo con el régimen ha animado a la jerarquía.
- Getty Images Sport
La paciencia es la clave en Dortmund
Dortmund ha construido su reputación moderna en la paciencia y el desarrollo de jugadores. Son un club que rara vez se rinde rápidamente con el talento joven, y la etiqueta de "campeón en entrenamientos" sugiere que siguen completamente comprometidos con el proyecto Bellingham.
Han visto luchas similares antes. Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan, e incluso Henrikh Mkhitaryan experimentaron temporadas iniciales difíciles en el club antes de explotar como talentos de clase mundial. La creencia interna es que Bellingham está en una trayectoria similar, un desarrollo lento que requiere tiempo para adaptarse a un nuevo país, un nuevo idioma y un nuevo sistema táctico.
Para Bellingham, el giro positivo de la prensa alemana será un alivio. Después de meses de dudas, la narrativa está cambiando de una de fracaso a una de potencial redención. Si puede optimizar su físico y trasladar su dominio en los entrenamientos al campo del Signal Iduna Park, el inicio "de pesadilla" pronto será olvidado. La segunda mitad de la temporada ofrece un nuevo comienzo, y con el club firmemente de su lado, el joven Bellingham todavía tiene todas las oportunidades para forjar su propio legado en amarillo y negro.