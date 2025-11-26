João Félix deslumbra en la AFC Champions League mientras Cristiano Ronaldo se queda fuera con Al-Nassr

Los gigantes de Arabia Saudita, Al-Nassr, viajaron a Tayikistán el miércoles para enfrentar al Istiklol en el Estadio Markazii Jumhuriyavii, en un partido de la Liga de Campeones de la AFC 2. Los visitantes se impusieron con una contundente victoria por 4-0, pese a no contar con su estrella, Cristiano Ronaldo, quien fue omitido de la convocatoria.

El técnico Jorge Jesus optó por un equipo muy rotado, descansando a jugadores como Sadio Mané e Íñigo Martínez. Al igual que Ronaldo, Kingsley Coman tampoco estuvo disponible. Aun así, esto no afectó el rendimiento de Al-Nassr.

João Félix, en un gran momento de forma, abrió el marcador en el minuto 12 con un penalti perfectamente ejecutado que superó al portero del Istiklol, Nikola Stosic. Mohamed Simakan, exjugador del RB Leipzig, aumentó la ventaja a cinco minutos del final del primer tiempo, llevando el marcador al descanso con un 2-0 favorable para los visitantes.

Durante la segunda mitad, Al-Nassr manejó el juego con calma, sin necesidad de exigir su máxima velocidad. Las incorporaciones de Sadio Mané y Ayman Yahya aumentaron aún más la presión sobre los locales. Mané convirtió una asistencia de Félix para sentenciar el partido en el minuto 84, y Yahya cerró la goleada en tiempo de descuento, culminando una actuación brillante del equipo saudí.