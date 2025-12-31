Joao Cancelo se prepara para un sorprendente regreso a Europa mientras Barcelona, Inter y Juventus contactan a Al-Hilal por un posible traspaso en enero
Un vínculo con Barcelona que nunca se desvaneció
La situación de Cancelo ha sido seguida de cerca desde que dejó el Manchester City por Arabia Saudita, y parece que su estancia en el Medio Oriente podría ser de corta duración. Según Fabrizio Romano, el Inter se ha acercado a Al-Hilal para discutir la estructura de un posible acuerdo de préstamo para el lateral, mientras que Barcelona y Juventus también han estado en contacto para preguntar sobre su situación.
El afecto de Cancelo por el Barcelona no es ningún secreto. El internacional portugués pasó la temporada 2023-24 a préstamo en el Camp Nou y dejó una impresión duradera, tanto dentro como fuera del campo. Su conexión emocional quedó al descubierto durante la Copa Mundial de Clubes el verano pasado, cuando fue abucheado por los seguidores del Real Madrid tras enfrentarse a sus rivales.
Dijo: "Soy un aficionado del Barça, es normal. Me encanta el Barça. Amé a mi equipo en el Barça. Amo al grupo en el Barça. Pero ahora estoy en Al-Hilal y estoy muy feliz aquí."
Se esperaba que el Barcelona no hiciera mucha actividad en enero, limitado por las presiones del juego limpio financiero. Esa perspectiva cambió drásticamente después de que Andreas Christensen sufriera una lesión a largo plazo, dejando a Hansi Flick con pocas opciones en defensa. Aunque la prioridad del club había sido encontrar un defensa central, el nombre de Cancelo ha resurgido debido a su versatilidad. Cómodo como lateral derecho, lateral izquierdo o incluso entrando en el mediocampo, ofrece soluciones en múltiples áreas, un lujo del que el Barcelona rara vez disfruta en la actualidad.
Ake también entra en juego
Cancelo no es el único defensor vinculado con un posible traslado al Camp Nou. Nathan Ake ha surgido como otro candidato serio mientras Barcelona busca en el mercado experiencia asequible. El defensor del Manchester City ha jugado solo 596 minutos esta temporada y se entiende que está abierto a una salida en enero. Se informa que el City está dispuesto a desprenderse de Ake por alrededor de £21 millones ($28 millones), aunque la realidad financiera de Barcelona significa que cualquier enfoque probablemente necesitaría estructurarse como un préstamo. La negativa del neerlandés a unirse al West Ham, que actualmente lucha cerca del pie de la Premier League, subraya su deseo de permanecer al más alto nivel. El interés en Ake no se limita a España. Bournemouth, Newcastle United y Crystal Palace también están siguiendo su disponibilidad, aunque el atractivo de Barcelona y el proyecto de Flick pueden resultar decisivos.
El futuro de Ter Stegen está en duda
La incertidumbre defensiva en el Barcelona se extiende más allá de los jugadores de campo. Marc-André ter Stegen enfrenta un futuro incierto después de más de una década como el portero titular del club. Problemas de condición física y la aparición del fichaje de verano Joan García han dejado al alemán en un papel de apoyo poco familiar. Con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte, los minutos regulares se están volviendo cada vez más importantes para Ter Stegen. El Girona ha expresado públicamente su interés, mientras que los informes sugieren que el Aston Villa también está explorando un movimiento.
Flick ha querido enfatizar que cualquier decisión sobre el futuro de Ter Stegen recae en el propio portero.
Él dijo: "Marc es el capitán y ha jugado muchos partidos en los 12 años que ha estado aquí. Hablamos con el resto de los entrenadores y queríamos darle la oportunidad de jugar. Está de regreso, es solo para este partido y creo que es un buen siguiente paso. Es el capitán del equipo. Tuvo la oportunidad de regresar y la aprovechó. Ha dado mucho al club y debe ser respetado."
El interés del Villa está estrechamente relacionado con la incertidumbre que rodea a Emiliano Martínez. El ganador de la Copa del Mundo ha sido vinculado con movimientos a otros lugares, lo que ha llevado a Unai Emery a evaluar reemplazos de élite en caso de que su número 1 se marche. Un movimiento a la Premier League le ofrecería a Ter Stegen una exposición constante al más alto nivel, con el Villa compitiendo por un lugar en la Liga de Campeones.
Un enero crucial por delante
Con Cancelo potencialmente en movimiento, Ake disponible y Ter Stegen sopesando sus opciones, la ventana de enero del Barcelona está resultando ser mucho más ocupada de lo que se anticipó inicialmente. El equipo catalán estará de nuevo en acción el sábado contra el Espanyol en un derbi antes de dirigirse al Medio Oriente para la Supercopa de España.